'Brincadeira de mau gosto' resultou na morte de MC Kevin, diz modelo

Morte de funkeiro em queda de hotel é investigada Crédito: Instagram |@Mckevin

Ao jornalista Roberto Cabrini, a modelo deu sua versão sobre o incidente e confirmou que conheceu o cantor na praia e aceitou dinheiro para fazer sexo com ele. Ela disse que os amigos do funkeiro, Jonathas Cruz e Victor Elias Fontenelle, o MC VK, assustaram Kevin ao insinuar que a esposa dele, Deolane Bezerra, estava chegando no quarto.

"O Jonathas apareceu novamente. E aí ele falou: 'Moiô, moiô, moiô! Sai fora que moiô!' Eu já fiquei meio assim, né, assustada", contou. "Aí o Victor falou para o Kevin: 'Sai fora, sai fora que moiô'. O Kevin levantou, foi em direção à varanda, que era bem próxima."

"Eu cheguei até a parte do trilho, assim, com a divisão da sacada", lembrou. "Eu não cheguei a ir mesmo na sacada. Ele estava assim encostado, não teve indício que ele iria fazer o que aconteceu."

Foi quando o cantor despencou do quinto andar. "Aí eu entrei em desespero", disse. "Se eu pudesse, teria ajudado. Do fundo do meu coração, eu teria ajudado. Não deu tempo. [Foi] muito rápido, muito, muito rápido."

"Eu acredito que a brincadeira de mau gosto resultou nisso", afirmou. "Porque não tinha ninguém ali, e eles falaram que estava vindo gente, iria 'moiar', 'moiar', 'moiar'."

Cabrini também entrevistou a viúva de MC Kevin, Deolane Ribeiro, e Jonathas Cruz.

ENTENDA O CASO

Uma nova versão, no entanto, começou a ganhar força na segunda-feira (17) à noite, após alguns depoimentos. Nessa nova linha de investigação, MC Kevin teria tentado saltar para a sacada do quarto abaixo, para fugir de um possível flagra da mulher.

MC Kevin foi socorrido ao lado da área da piscina, após bater a cabeça em uma barreira de vidro, que cercava o local. Imagens veiculadas na internet chegaram a mostrar o desespero de seus amigos ao seu lado, enquanto aguardavam o socorro.

"Fala com nós, mano, por favor!", chega a falar um dos amigos do funkeiro no vídeo. "[Ele] está respirando, chama a ambulância, pelo amor de Deus". Abalado, o pai do músico pediu posteriormente que as imagens não fossem compartilhadas: "Tenham empatia".

Os investigadores ouviram diversas pessoas que estavam no hotel e apreenderam celulares para entender se as versões batem. Foram ao menos cinco aparelhos, entre eles os de MC Kevin, Bianca, VK (dois celulares) e Deolane.

Durante os depoimentos, a mulher do funkeiro e a modelo com quem ele estava na hora do acidente chegaram a protagonizar um desentendimento na delegacia. Bianca Dominguez disse, em suas redes sociais, que está abalada e colaborando com as autoridades.

No final do velório do músico, nesta terça (18), Deolane Bezerra, que se casou com MC Kevin no mês passado, culpou as amizades pelo acidente. "Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Isso aqui [morte do cantor] é amizade", disse.

CARREIRA

Mc Kevin começou a deslanchar na carreira em 2013 Crédito: Instagram | @Mckevin

Nascido na capital paulista, Kevin cresceu na região da Vila Ede, zona norte de São Paulo, e sonhava ser jogador de futebol. A carreira musical, porém, falou mais alto e começou a deslanchar em 2013, quando lançou "Prepara Novinha", com MC Pedrinho.

Mas foi em 2018 que MC Kevin estourou, com o lançamento da canção "Pra Inveja É Tchau", que hoje acumula mais de 220 milhões de visualizações. A música fala sobre pessoas que não se preocupam com a própria vida e querem cuidar da dos outros.

Outro hit do funkeiro é "Cavalo de Troia", que tem 169 milhões de visualizações, com seu ritmo dançante e a mensagem de que sonhos não têm limites. Já "Vergonha pra Mídia" tem 120 milhões de visualizações, com uma mistura mais próxima do trap.