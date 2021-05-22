'Brincadeira de mau gosto' resultou na morte de MC Kevin, diz modelo

Bianca Dominguez, que estava com MC Kevin quando ele caiu da sacada do hotel em que estava hospedado no Rio de Janeiro, disse acreditar que uma "brincadeira de mau gosto" foi o que causou a morte do cantor. A declaração foi dada em uma entrevista exclusiva que vai ao ar no Domingo Espetacular, da TV Record.
Ao jornalista Roberto Cabrini, a modelo deu sua versão sobre o incidente e confirmou que conheceu o cantor na praia e aceitou dinheiro para fazer sexo com ele. Ela disse que os amigos do funkeiro, Jonathas Cruz e Victor Elias Fontenelle, o MC VK, assustaram Kevin ao insinuar que a esposa dele, Deolane Bezerra, estava chegando no quarto.
"O Jonathas apareceu novamente. E aí ele falou: 'Moiô, moiô, moiô! Sai fora que moiô!' Eu já fiquei meio assim, né, assustada", contou. "Aí o Victor falou para o Kevin: 'Sai fora, sai fora que moiô'. O Kevin levantou, foi em direção à varanda, que era bem próxima."
"Eu cheguei até a parte do trilho, assim, com a divisão da sacada", lembrou. "Eu não cheguei a ir mesmo na sacada. Ele estava assim encostado, não teve indício que ele iria fazer o que aconteceu."
Foi quando o cantor despencou do quinto andar. "Aí eu entrei em desespero", disse. "Se eu pudesse, teria ajudado. Do fundo do meu coração, eu teria ajudado. Não deu tempo. [Foi] muito rápido, muito, muito rápido."
"Eu acredito que a brincadeira de mau gosto resultou nisso", afirmou. "Porque não tinha ninguém ali, e eles falaram que estava vindo gente, iria 'moiar', 'moiar', 'moiar'."
Cabrini também entrevistou a viúva de MC Kevin, Deolane Ribeiro, e Jonathas Cruz.
ENTENDA O CASO
MC Kevin foi para a capital fluminense por causa de um show, realizado na noite de sábado (15) e estava hospedado no hotel Brisa Barra, no 13º andar, com a mulher, a advogada Deolane Bezerra. Amigos dele, no entanto, estavam em outros quartos, como o 502, de onde MC Kevin caiu.
A primeira versão para o acidente foi de que o músico havia bebido e, em certo momento, tentado saltar da sacada do quarto na piscina do estabelecimento, prática conhecida como balconing e que se popularizou em alguns países anos atrás.
Uma nova versão, no entanto, começou a ganhar força na segunda-feira (17) à noite, após alguns depoimentos. Nessa nova linha de investigação, MC Kevin teria tentado saltar para a sacada do quarto abaixo, para fugir de um possível flagra da mulher.
MC Kevin foi socorrido ao lado da área da piscina, após bater a cabeça em uma barreira de vidro, que cercava o local. Imagens veiculadas na internet chegaram a mostrar o desespero de seus amigos ao seu lado, enquanto aguardavam o socorro.
"Fala com nós, mano, por favor!", chega a falar um dos amigos do funkeiro no vídeo. "[Ele] está respirando, chama a ambulância, pelo amor de Deus". Abalado, o pai do músico pediu posteriormente que as imagens não fossem compartilhadas: "Tenham empatia".
O funkeiro foi socorrido ainda com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A necropsia apontou que a causa da morte foi um traumatismo craniano por ação contundente (violenta).
Os investigadores ouviram diversas pessoas que estavam no hotel e apreenderam celulares para entender se as versões batem. Foram ao menos cinco aparelhos, entre eles os de MC Kevin, Bianca, VK (dois celulares) e Deolane.
Durante os depoimentos, a mulher do funkeiro e a modelo com quem ele estava na hora do acidente chegaram a protagonizar um desentendimento na delegacia. Bianca Dominguez disse, em suas redes sociais, que está abalada e colaborando com as autoridades.
No final do velório do músico, nesta terça (18), Deolane Bezerra, que se casou com MC Kevin no mês passado, culpou as amizades pelo acidente. "Eu cansei de falar para o Kevin tomar cuidado, abrir o olho. Ele tinha muito amigo falso, sanguessuga. Isso aqui [morte do cantor] é amizade", disse.
CARREIRA
Nascido na capital paulista, Kevin cresceu na região da Vila Ede, zona norte de São Paulo, e sonhava ser jogador de futebol. A carreira musical, porém, falou mais alto e começou a deslanchar em 2013, quando lançou "Prepara Novinha", com MC Pedrinho.
Mas foi em 2018 que MC Kevin estourou, com o lançamento da canção "Pra Inveja É Tchau", que hoje acumula mais de 220 milhões de visualizações. A música fala sobre pessoas que não se preocupam com a própria vida e querem cuidar da dos outros.
Outro hit do funkeiro é "Cavalo de Troia", que tem 169 milhões de visualizações, com seu ritmo dançante e a mensagem de que sonhos não têm limites. Já "Vergonha pra Mídia" tem 120 milhões de visualizações, com uma mistura mais próxima do trap.
Vivendo na periferia, o cantor transformou suas músicas em ferramenta para construir as esperanças de um novo horizonte de possibilidades para a vida dos jovens. A arte era um meio para imaginar um futuro outro, para além da miséria e subempregos.