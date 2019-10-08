Gravado no Rio

Black Eyed Peas cogita parceria com KondZilla para lançar clipe

Após Rock in Rio, grupo curtiu a noite em bar da capital carioca com Nego do Borel

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 19:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2019 às 19:07
Black Eyed Peas aproveita pausa das gravações de videoclipe para conhecer a casa noturna Rei do Bacalhau (RJ) com Nego do Borel Crédito: Divulgação
Depois de uma apresentação extasiante no Rock in Rio, o grupo de música eletrônica The Black Eyed Peas estendeu sua passagem pelo Rio de Janeiro e aproveitou para conhecer a vida noturna da cidade. 
Na noite desta segunda-feira (7), eles estiveram no bar Rei do Bacalhau, em Duque de Caxias, conversando com Nego do Borel e o cantor angolano Preto Show. A estadia prolongada também rendeu um clipe na capital carioca, que conclui suas gravações por volta das 18h desta terça (8).

Veja Também

Cantor do Black Eyed Peas convida Ludmilla para colaboração musical

Anitta grava parceria com Black Eyed Peas em Las Vegas

Anitta lança clipe de "eXplosion" com Black Eyed Peas

Dentre outros brasileiros, Kondzilla já conquistou o BEP e eles pensam em uma possível parceria. Questionado sobre se há uma previsão de lançamento da música, Will.I.Am respondeu que "não, mas estive conversando com Kondzilla para, esperamos, colaborar no lançamento".
A música, de nome ainda não divulgado, foi anunciada nos últimos dias após a apresentação do grupo no festival. "Tocamos no Rock in Rio, e então fomos para um estúdio de música e gravamos", disse  Will.I.Am para a assessoria do Rei do Bacalhau. "A casa é incrível. É a primeira vez que estamos aqui, nesta parte do Rio, e viemos a uma casa que foca no funk. É um prazer".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Rio de Janeiro
Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

