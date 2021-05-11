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Entre 2002 e 2004

Ben Affleck e Jennifer Lopez curtem férias juntos 17 anos após término

Ele foi visto várias vezes na casa da atriz em Los Angeles e depois viajaram sozinhos para Montana, onde passaram uma semana juntos, segundo o site E! News

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 09:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2021 às 09:44
Os artistas podem ter reatado relacionamento 17 anos depois
Ben Affleck e Jennifer Lopez contracenaram em Contato de Risco Crédito: Divulgação/Columbia Pictures

Após 17 anos do término do noivado, Jennifer Lopez, 51 e Ben Affleck, 48, podem ter reatado o relacionamento. Ele foi visto várias vezes na casa da atriz em Los Angeles e depois viajaram sozinhos para Montana, onde passaram uma semana juntos, segundo o site E! News.

Uma fonte disse ao site que os dois se divertem quando estão saindo e as coisas têm sido fáceis, divertidas e emocionantes entre eles. "Eles mantiveram contato ao longo dos anos, então os dois se reconectando não é uma grande surpresa para seus amigos. Affleck protege J.Lo e eles estão tentando ser o mais discretos possível", disse.

O casal, que namorou entre 2002 e 2004, passou a ser visto junto poucos dias após Lopez anunciar a separação do ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, 45. Os dois estão passando um tempo juntos na casa da atriz e cantora em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com a People, Affleck foi visto descendo de seu carro usando camiseta, jeans e segurando uma mochila verde militar. Em outras fotos, Lopez foi fotografada sentada no veículo, usando óculos escuros, brincos de argola e cabelo preso.

A cantora e o Rodriguez anunciaram o rompimento dia 15 de abril, poucos meses após negarem que seu relacionamento de quatro anos estava abalado." Percebemos que somos melhores como amigos e esperamos continuar assim", disseram em um comunicado conjunto. "Continuaremos a trabalhar juntos e nos apoiar em nossos negócios e projetos compartilhados."

Affleck pôs fim ao namoro com a atriz Ana de Armas em janeiro, menos de um ano após assumirem a relação. O principal motivo apontado para o término foi que os dois estavam em pontos diferentes de suas vidas, especialmente na diferença de idades.

Armas queria ter filhos e morar longe de Los Angeles, já ele não queria sair da cidade, pois seus três filhos Violet, 15, Seraphina, 12, e Samuel, 9 da união com a atriz Jennifer Garner, 49, moram no local.

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