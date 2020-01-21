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Vai ferver!

BBB20: capixaba já tem fã clube, que se reúne com mãe e amigos para estreia

Encontro está marcado para acontecer na Praia do Canto, em Vitória, onde o grupo assistirá à estreia do 'BBB 20' na Globo

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 12:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2020 às 12:45
Gizelly é advogada e atua na criminalista Crédito: Arquivo pessoal
Um bar do Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória, vai ferver na noite desta terça (21), quando o "BBB 20" estrear na telinha da Globo. É que o point será o local de encontro do fã clube de Gizelly Bicalho, a atual sister capixaba, com mãe e amigos para assistirem aos primeiros minutos da bonita na casa mais vigiada do Brasil.
A mãe, que está hospedada no apartamento da filha em Vitória, não só confirmou presença como está com a ansiedade a mil para ver a prodígia brilhar em rede nacional. "Ela tem gênio forte, mas tem muita sabedoria. É bem controlada. Eu acho que ela vai bem. Eu confio", completa.
Os amigos da advogada já estão até organizando uma hashtag oficial para quem for ao evento postar o registro nas redes sociais: a #TeamGizelly, que promete bombar.
Gizelly, capixaba no BBB20 Crédito: Divulgação
"Para aquecer a noite e os corações dos amigos, estaremos reunidos, vibrando e comemorando no Triângulo, lugar muito frequentado pela Gigi", diz parte de um texto que está circulando na web para divulgar a transmissão do programa.
Além do grupo, que já está no esquenta para mais tarde, qualquer um que quiser pode ir ao local participar do evento. O bar abre às 18h, desta terça (21), e o "BBB 20" começa após a novela "Amor de Mãe".

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SERVIÇO

  • Transmissão do "BBB 20" em Vitória - Fã clube, amigos e mãe da BBB capixaba Gizelly
  • Onde: Bar 40 Graus (Triângulo - R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória)
  • Quando: 21 de janeiro de 2020 (terça), a partir das 18h
  • Entrada franca
  • Informações: (27) 99904-5360

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