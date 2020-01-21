BBB20: capixaba já tem fã clube, que se reúne com mãe e amigos para estreia

Gizelly é advogada e atua na criminalista Crédito: Arquivo pessoal

Um bar do Triângulo, na Praia do Canto, em Vitória , vai ferver na noite desta terça (21), quando o " BBB 20 " estrear na telinha da Globo . É que o point será o local de encontro do fã clube de Gizelly Bicalho, a atual sister capixaba, com mãe e amigos para assistirem aos primeiros minutos da bonita na casa mais vigiada do Brasil.

A mãe, que está hospedada no apartamento da filha em Vitória, não só confirmou presença como está com a ansiedade a mil para ver a prodígia brilhar em rede nacional. "Ela tem gênio forte, mas tem muita sabedoria. É bem controlada. Eu acho que ela vai bem. Eu confio", completa.

Os amigos da advogada já estão até organizando uma hashtag oficial para quem for ao evento postar o registro nas redes sociais: a #TeamGizelly, que promete bombar.

Gizelly, capixaba no BBB20 Crédito: Divulgação

"Para aquecer a noite e os corações dos amigos, estaremos reunidos, vibrando e comemorando no Triângulo, lugar muito frequentado pela Gigi", diz parte de um texto que está circulando na web para divulgar a transmissão do programa.

Além do grupo, que já está no esquenta para mais tarde, qualquer um que quiser pode ir ao local participar do evento. O bar abre às 18h, desta terça (21), e o "BBB 20" começa após a novela " Amor de Mãe ".

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