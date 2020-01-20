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Tiago Leifert conta lado 'desgastante' de ser apresentador do BBB

Apresentador do BBB 20 participou do Mais Você nesta segunda (20)

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 20:06
Tiago Leifert, apresentador do BBB Crédito: Paulo Belote/Globo
Um dia antes da estreia do BBB 20, Tiago Leifert participou do programa Mais Você nesta segunda-feira (20) e conversou com Ana Maria Braga sobre as suas expectativas e também como é apresentar o reality show mais comentado do Brasil.
Leifert afirmou que a parte mais difícil de comandar o programa, para ele, é que o "apresentador precisa saber se encaixar". "Quando estou falando com os telespectadores e depois converso com eles eu tenho que deletar tudo da minha cabeça. Existe o risco de falar algo que eles não podem saber, então fazer paredão falso é muito desgastante pro apresentador. É um estresse mental enorme."
Após a revelação de todos os participantes neste sábado (18), Tiago Leifert comentou que a equipe está muito feliz com o elenco da vigésima edição. "São pessoas muito inteligentes, vai ser bem interessante de ver", disse à Ana Maria Braga.

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A apresentadora do Mais Você também pediu para que Leifert explicasse melhor a novidade que deixou muitas pessoas confusas: os participantes terão acesso a um celular. "Será adaptado para o confinamento, eles terão uma rede social do BBB aonde vão produzir conteúdos, vídeos, mas não vão poder ligar pros parentes e nem nada disso [risos]", disse. 
Segundo o comunicador, as mudanças da nova edição serão para dificultar a convivência na casa. "A tendência é que eles comam muito pouco e durmam muito mal. O líder vai ter um poder muito importante", comentou sobre as novas regras do jogo.
Quem vencer a tradicional "prova do líder" da semana terá o poder de definir quem fica na Xepa e quem terá acesso VIP aos alimentos e ainda contará com uma festa só sua. Dessa vez, apenas quem for VIP poderá entrar no quarto do líder e desfrutar das regalias disponíveis no cômodo. O BBB 20 estreia nesta terça-feira (21) às 22h20.

APOIO EM CASA

Ao comentar sobre a rotina difícil de apresentar o BBB, Tiago Leifert foi surpreendido com a participação especial da sua esposa Daiana Garbin, que gravou um vídeo para o programa Mais Você.
Garbin conta que o confinamento não é apenas dos participantes. "Também começa o confinamento do meu marido, ele trabalha muito e as pessoas não fazem ideia disso", disse a jornalista na gravação. Ela também aproveitou o momento para se declarar para o companheiro.
"Tenho muita admiração do profissional que ele é. É uma dedicação que eu nunca vi igual", comentou Garbin, que também disse que Leifert só não trabalha quando está dormindo. "Assim que ele abre os olhos ele quer saber o que aconteceu, acompanhar tudo."
Após a exibição da mensagem, Tiago Leifert agradeceu o apoio da esposa e também falou sobre a importância da "parceria nessa época." "Acho que todo mundo que trabalha no BBB precisa ter uma estrutura boa em casa", afirmou o apresentador.

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