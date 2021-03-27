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Polêmica

BBB 21: Twitter suspende conta de Juliette; equipe de Gil nega envolvimento

A advogada e maquiadora paraibana é uma das participantes mais populares do BBB 21 (Globo) nas redes sociais

Publicado em 27 de Março de 2021 às 07:45

Publicado em 

27 mar 2021 às 07:45
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O perfil de Juliette no Twitter foi suspenso nesta sexta-feira (26). A advogada e maquiadora paraibana é uma das participantes mais populares do BBB 21 (Globo) nas redes sociais.
Gil tira Juliette da sua final
Gil tira Juliette da sua final Crédito: Reprodução/Globoplay
No Instagram, onde ela já soma mais de 16 milhões de seguidores, a informação foi confirmada pela equipe dela. "Mais uma vez, nossa conta do Twitter foi suspensa", lamentaram. "Estamos em contato com o Twitter Brasil para apurar os fatos. Nenhum outro perfil oficial foi criado. Avisaremos aqui quando voltar ao normal."
Durante o dia, alguns internautas fizeram denúncias de que os fãs de outros participantes teriam feito uma ação orquestrada para prejudicar Juliette caso ela vá ao paredão no domingo (28). Eles teriam orientado os seguidores a denunciarem o perfil até que ele fosse derrubado.
Consultado pela reportagem, o Twitter ainda se pronunciou sobre o motivo da suspensão. Já o perfil do participante Gilberto, um dos acusados de participar da armação, se pronunciou nas redes sociais.
"Na tarde de hoje, o perfil da participante Juliette Freire foi suspenso no Twitter", diz comunicado. "Os boatos iniciais foram que torcedores do Gil, da Sarah e outras torcidas estavam fazendo mutirão de denúncias para que o perfil caísse e a atrapalhasse num possível paredão."
"Salientamos que não compactuamos com tais atos assim como todos nossos grupos oficiais que temos com a torcida", prossegue o texto, compartilhado pela mãe do participante.
No texto, eles dão ainda outra explicação para a derrubada do perfil. "Qualquer pessoa que trabalha com redes sociais sabe o quão difícil é derrubar uma conta através de denúncias", afirma a equipe de Gil. "A conta da participante caiu devido a direitos autorais."
"A denúncia por direitos autorais pelas regras do Twitter é objetiva: deve ser realizada pelo autor detentor dos direitos autorais, que solicitou a remoção, ou seja, ela não cai por denúncias de outros perfis de Twitter", informa na nota.
"O perfil do Gilberto endossa o respeito mútuo entre as torcidas, e vem por essa nota desmentir postagens infundadas dos perfis de fofoca Alfinetei, e outros, que publicaram um post onde acusava ser a torcida do Gilberto a culpada pela suspensão do perfil da Juliette, o que se trata de uma acusação falsa, sem provas e desrespeitosa", conclui. "O perfil oficial do Gilberto apenas pede por um jogo justo e limpo."

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