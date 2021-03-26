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Arthur diz que indicará Juliette ao Paredão no BBB 21

Revelação foi feita logo após ele vencer a Prova do Líder

Publicado em 26 de Março de 2021 às 14:27

Publicado em 

26 mar 2021 às 14:27
A advogada e maquiadora Juliette
A advogada e maquiadora Juliette Crédito: Reprodução/Globoplay
Logo após vencer a Prova do Líder do Big Brother Brasil 21, na noite desta quinta-feira (25), Arthur contou para Gil e Sarah que deverá indicar Juliette para o próximo Paredão.
"Ela sabe que se não pegar o Anjo vai para o Paredão", disse, referindo-se a uma possível escolha que pode deixar a advogada imune.
Gilberto, no entanto, não acredita que o vencedor da prova do Anjo escolherá Juliette para receber a imunidade e se livrar da próxima berlinda. "Vou fazer isso pelas coisas que aconteceram comigo na última semana", afirmou Arthur sobre a indicação.
Na prova desta quinta-feira, os jogadores foram divididos em dois grupos e cada um deles precisava colocar uma bola pelo buraco de baixo da grade e retirar pelo alto com as mãos do lado de fora. Após pegar a bola, o jogador apertava o botão. Os três melhores de cada grupo se classificavam para a final.
Arthur foi o primeiro classificado na primeira rodada da prova, seguido de Thaís e Gil. Os outros três classificados nesta fase foram Rodolffo, Fiuk e Camilla de Lucas. Na segunda rodada do jogo, Arthur foi mais rápido e superou por segundos Fiuk na prova e virou o líder da semana.
Em conversa no Quarto Cordel após a prova, Juliette analisou as últimas votações na casa e concluiu que é grande a sua chance de estar no próximo Paredão. "Ou eu vou por ele (Arthur) ou eu vou pela casa. Eles querem me botar", disse.

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