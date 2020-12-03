BBB 21: Mariana Rios é cotada para participar do reality

A atriz e cantora Mariana Rios Crédito: Instagram/@marianarios

A atriz e cantora Mariana Rios, 35, pode estar no Big Brother Brasil 21. Segundo o jornal Extra, ela negocia a participação na próxima edição do reality da Globo, que vai repetir a fórmula de sucesso deste ano e formar um elenco misturando famosos e anônimos.

De acordo com o Extra, Mariana Rios teria sido convidada pelo diretor Boninho. Os dois já trabalharam juntos no The Voice Brasil, e ela participou da primeira temporada Popstar, atração comandada por ele. Procurada pelo reportagem, a assessoria de imprensa da atriz não se manifestou até a conclusão deste texto.

Mariana Rios passou por períodos turbulentos na sua vida pessoal neste ano. Em julho, ela sofreu um aborto espontâneo. Segundo explicou em vídeo publicado nas suas redes sociais nesta semana, ela descobriu que a perda foi provocada por uma doença autoimune. "Descobri um anticorpo, de nível altíssimo no meu organismo, de uma doença autoimune que provoca aborto", afirmou.

Na terça (1º), Mariana Rios também anunciou o fim do seu noivado com o empresário Lucas Kalil após dois anos de relacionamento. "Temos um carinho muito grande um pelo outro", afirmou à revista Marie Claire. "Optamos nesse momento por seguir caminhos diferentes, mas a amizade e o respeito continuam."

OUTROS CONVIDADOS

Gabriela Pugliesi, Kéfera, Gracyanne Barbosa, Mayra Cardi, Ney Lima e Alex Mapeli são outras celebridades cotadas para participar do BBB 21.

A Globo não costuma se pronunciar sobre os nomes do elenco do reality, cotados na mídia. Mas, no último dia 14, Boninho se manifestou por suas redes sociais sobre o assunto.