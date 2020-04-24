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Polêmica

BBB 20: Perfil de Babu chama Thelma de 'mucama' e internautas apontam racismo

Perfil admitiu erro e se desculpou por 'estereótipo desumanizador de mulheres negras'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 09:58

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 09:58

BBB20: Thelma afirma que votaria em Babu
BBB20: Thelma e Babu Crédito: Reprodução/TV Globo
Um dos administradores do perfil oficial de Babu Santana no Twitter publicou uma mensagem nesta quinta-feira (23) que gerou revolta dos internautas.
"Toda fada tem uma mucama para lhe servir", escreveu a conta de Babu na rede social, em relação à amizade de Thelma com Manu Gavassi. O mesmo perfil havia escrito há alguns dias que "Mucama é uma das piores ofensas a uma mulher negra".
O comentário fez com que os internautas acusassem os administradores do perfil de racistas e levassem a tag "Thelma Merece Respeito" para os assuntos mais falados no Twitter. Os responsáveis pela conta do ator se desculparam pela publicação.

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"Sempre usamos textos e tweets para criar conteúdo para vocês, dessa vez, não nos atentamos aos termos usados e sim no contexto do texto como um todo, que explicou bem a trajetória do Babu no BBB. No mais, estaremos sempre abertos ao diálogo e a aprender mais", escreveram
"Postamos um conteúdo que continha um estereótipo desumanizador de mulheres negras e lamentamos profundamente por isso. Erramos. Sentimos muito".

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