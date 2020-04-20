'BBB 20': Ivy é eliminada com 74,17% dos votos

O jogo acabou na noite deste domingo (19) para Ivy Moraes. A mineira foi a décima quinta eliminada do "BBB 20".
A modelo mineira recebeu 74,17% dos votos em paredão contra Thelma e Rafa Kalimann, que tiveram 19,52% e 6,31%, respectivamente.
No discurso, o apresentador Tiago Leifert começou dizendo: "Eu falo até claro demais, só que vocês às vezes não pegam. Teve um dia, a gente disse aqui para vocês: 'Ache o seu lugar no jogo agora'. Achar seu lugar no jogo é extremamente complicado, pois depende do seu entorno, das pessoas ao seu redor. E vocês não escolheram essas pessoas, o BBB escolheu. E você vai fazer alianças com pessoas que você jamais conheceria na sua vida".
Em seguida, continuou:"Às vezes, você faz coisas que não faria, fala coisas que não falaria. Até que o jogo te coloca onde você sempre deveria ter estado: no seu melhor. É uma pena: quando você encontrou o seu lugar no jogo, ele acabou. Você sai no seu melhor momento do jogo. Ivy, você está eliminada".