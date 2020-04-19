'BBB 20': Babu surge de drag queen após maquiagem e produção

A madrugada deste domingo (19) foi de pura diversão para os confinados do "BBB 20".
Depois de receberem algumas bebidas e salgadinhos para fazerem uma festa de confraternização, as sisters decidiram fazer uma verdadeira transformação em Babu Santana.
Ivy o maquiou e colocou até cílios postiços no ator. Em seguida, Rafa Kalimann se propôs a colocar um turbante e as participantes do reality da Globo completaram improvisando um look.
Acho que falta um acessório. Falta brilho, brincou Thelma, que prontamente foi atendida. Rafa, sem pensar duas vezes, logo colocou uma de suas gargantilhas no brother. Babu entrou no clima e incorporou a drag ao vivo.