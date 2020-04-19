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'BBB 20': Babu surge de drag queen após maquiagem e produção

Brother foi produzido por Ivy, Rafa Kalimann e as outras sisters e teve direito até a cílios postiços, roupa customizada e gargantilha com muito brilho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 11:20

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 11:20

  Crédito: TV Globo/Reprodução
A madrugada deste domingo (19) foi de pura diversão para os confinados do "BBB 20". 
Depois de receberem algumas bebidas e salgadinhos para fazerem uma festa de confraternização, as sisters decidiram fazer uma verdadeira transformação em Babu Santana. 
Ivy o maquiou e colocou até cílios postiços no ator. Em seguida, Rafa Kalimann se propôs a colocar um turbante e as participantes do reality da Globo completaram improvisando um look. 

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Acho que falta um acessório. Falta brilho, brincou Thelma, que prontamente foi atendida. Rafa, sem pensar duas vezes, logo colocou uma de suas gargantilhas no brother. Babu entrou no clima e incorporou a drag ao vivo. 

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