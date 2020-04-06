Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
11ª eliminada

'BBB 20': Gabi é eliminada com 59,61% dos votos

Disputando votos com Babu e Thelma, mineira acabou perdendo e disse estar vibrando positivamente para brothers confinados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 07:42

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 07:42

"BBB 20": a sister Gabi Crédito: TV Globo/Reprodução
O "BBB 20" acabou para Gabi Martins na noite deste domingo (5). Disputando votos com Thelma e Babu, a mineira foi eliminada com 59,61% dos votos. 
Em seu discurso, Tiago Leifert começou: "Vocês são muito diferentes. Vocês já devem ter reparado. Mas, se a gente pudesse classificar vocês em dois grandes grupos, a gente teria as pessoas que se adaptam ao jogo, e as pessoas que ditam o jogo". 
E continuou: "A gente precisa que o jogo aconteça. A gente precisa que vocês se choquem e troquem energia. Quando você busca o jogo e busca soluções, você não está buscando para você, você está buscando para o público. O público quer ver essa história acontecer". 

Veja Também

Quarentena: conde Chiquinho Scarpa posa com namorada 30 anos mais jovem

Foto: Sabrina Sato exibe Zoe com álcool gel durante quarentena

"BBB 20": Gizelly perde a paciência após festa: "Enchendo o saco"

Já do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, Gabi soltou: "Meu coração está bem triste, mas eu estou mandando toda a energia positiva para eles. Eu acho que às vezes eu não conseguia me expressar tão bem".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados