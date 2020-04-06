'BBB 20': Gabi é eliminada com 59,61% dos votos

O "BBB 20" acabou para Gabi Martins na noite deste domingo (5). Disputando votos com Thelma e Babu, a mineira foi eliminada com 59,61% dos votos.
Em seu discurso, Tiago Leifert começou: "Vocês são muito diferentes. Vocês já devem ter reparado. Mas, se a gente pudesse classificar vocês em dois grandes grupos, a gente teria as pessoas que se adaptam ao jogo, e as pessoas que ditam o jogo".
E continuou: "A gente precisa que o jogo aconteça. A gente precisa que vocês se choquem e troquem energia. Quando você busca o jogo e busca soluções, você não está buscando para você, você está buscando para o público. O público quer ver essa história acontecer".
Já do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, Gabi soltou: "Meu coração está bem triste, mas eu estou mandando toda a energia positiva para eles. Eu acho que às vezes eu não conseguia me expressar tão bem".