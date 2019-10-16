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7 de fevereiro de 2020

Baile da Vogue deixa São Paulo e anuncia edição no Copacabana Palace

Uma das mais tradicionais festas de carnaval do Brasil vive novo momento e se firma no Rio em 2020, no hotel mais luxuoso e emblemático da Cidade Maravilhosa

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 09:05

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

16 out 2019 às 09:05
O jornalista Bruno Astuto e as madrinhas do Baile da Vogue 2018, em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
Há 15 anos o tradicional Baile da Vogue acontece em São Paulo, mas na próxima edição não será assim. A festa, que é das mais cotadas e sólidas em se tratando de carnaval no Brasil, será remodelada em 2020 e passará a ser abrigada pelo Rio de Janeiro. 
O anúncio foi feito pela própria revista Vogue, da editora Globo Condé Nast, que já adiantou que o festão vai serpentinar os salões do Copacabana Palace no dia 7 de fevereiro de 2020. 
A diretora-geral da Globo Condé Nast, Daniela Falcão, a atriz e madrinha do Baile da Vogue 2019, Sabrina Sato, e a editora-chefe da Vogue Brasil, Paula Merlo Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
De acordo com o pronunciamento de Daniela Falcão, diretora-geral da Condé Nast, durante coletiva de imprensa no Veste Rio na última quinta (10), a ideia é fazer a economia local girar e mudar o endereço do evento a cada ano a partir de agora.

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"O Rio é um cenário que inspira a revista. Bebemos de seu folclore, da alegria na hora de criar nossas páginas e editoriais, sem contar que a cidade é a pátria do carnaval. Fazer o baile abrindo essa festa no Rio é o chacoalhão, a mudança que a gente estava precisando. Houve um desejo de renovação", falou. 

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