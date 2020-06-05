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Ativista Luisa Mell diz que quer ajudar mãe de Miguel a pagar um advogado

Menino de cinco anos morreu por descuído de Sari Côrte Real
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 15:31

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 15:31

A ativista Luisa Mell
A ativista Luisa Mell Crédito: Reprodução/Instagram @luisamell
Luisa Mell, 41, está pedindo ajuda para entrar em contato com Mirtes Renata, mãe de Miguel, 5, morto após cair do 9ª andar de um prédio de luxo em Recife enquanto estava sob responsabilidade da mulher para quem sua mãe trabalhava como empregada doméstica.
"Meu coração está despedaçado com esta tragédia", desabafou a ativista através das redes sociais. Ela disse que deseja ajudar Mirtes pagando um advogado para o caso. "Por favor, quem conhecer a mãe, entre em contato comigo", completou.
Sari Côrte Real, que cuidava da criança no momento da queda ocorrida na terça-feira (2), foi autuada por homicídio culposo, mas acabou pagando a fiança no valor de R$ 20 mil e agora responde em liberdade. Luisa Mell questionou se o mesmo aconteceria para mãe de Miguel.

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"E para meu espanto a policia e imprensa não estão divulgando o nome dela. Parece que é esposa de político do Estado. Uma vergonha! E se fosse o contrário? Queremos justiça para Miguel. Me ajudem a não deixar esta mulher ficar impune porque é rica e influente", escreveu a ativista.
Luisa Mell também questionou as autoridades sobre a questão das empregadas domésticas, que estão voltando ao trabalho mas enfrentam dificuldades já que as creches e escolas permanecem fechadas por causa da pandemia do coronavírus.
"Eu com todos meus privilégios, estou encontrando extrema dificuldade de trabalhar e cuidar do meu filho. Mas como disse, tenho todos os recursos. Agora e quem não tem? Com quem ficarão os filhos das trabalhadoras, sem escolas?", indagou.
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Meu corac?a?o esta? despedac?ado com esta trage?dia. Miguel, de apenas 5 aninhos, foi trabalhar com sua ma?e, a empregada dome?stica Mirtes Renata. Certamente, pq ela foi obrigada a voltar a trabalhar, mas como as escolas e creches esta?o fechadas n tinha com quem deixar a crianc?a! Pois bem, a patroa mandou sua funciona?ria ir passear com os ca?es e ficou de tomar conta da crianc?a. Mas irritada com o choro de uma criancinha assustada ela o colocou no elevador sozinho!!!!! Ele cada vez mais assustado, em busca de sua ma?e, parou em um andar sem protec?a?o e ao avistar sua ma?e na rua... foi chama?-la e caiu do 9 andar deste condomi?nio luxuoso em Pernambuco! Imaginem o desespero desta crianc?a! Imaginem a dor de uma ma?e!!!! A patroa pagou a fianc?a de 20 mil reais e esta? respondendo em liberdade! E para meu espanto a poli?cia e imprensa n esta?o divulgando o nome dela. Parece que e? esposa de politico do Estado. Uma vergonha! E se fosse o contra?rio?!? Queremos justic?a para Miguel. Por favor, quem conhecer a ma?e, entre em contato comigo. Quero ajudar a pagar um advogado para o caso. Me ajudem a na?o deixar esta mulher ficar impune pq e? rica e influente. E aproveito para perguntar para nossos governantes: As ma?es esta?o tendo que voltar a trabalhar, MAS AS ESCOLAS e CRECHES esta?o fechadas sei la? ate? qd! Va?o deixar as crianc?as com quem?!?? Eu com todos meus privile?gios, estou encontrando extrema dificuldade de trabalhar e cuidar do meu filho. Mas como disse, tenho todos os recursos. Agora e quem n tem?!?? Na?o e? um problema so? das ma?es! E? de toda sociedade! Com quem ficarão os filhos das trabalhadoras, sem escolas?!!?? #justic?aparamiguel

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