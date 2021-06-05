Astro de 'Drake e Josh' é indiciado por crime contra menor de idade

O ator Drake Bell, da série Drake & Josh Crédito: Instagram/drakebell

Drake Bell, 34, foi indiciado por colocar um menor em risco e disseminar conteúdos prejudiciais a jovens, de acordo com informações obtidas pelo Page Six. Uma audiência preliminar está marcada para o próximo dia 23.

O site americano afirma ter tido acesso a registros do Tribunal do Condado de Cuyahoga, em Cleveland, no estado de Ohio. Na quinta-feira (3), ele compareceu ao tribunal, onde se declarou inocente.

Na ocasião, Bell teve de pagar uma taxa de US $ 2.500 (mais de R$ 12 mil) e se comprometeu a voltar à corte quando solicitado. Ele também foi obrigado a fornecer amostras de seu DNA para análise.

O crime de que ele é acusado ocorreu no dia 1º de dezembro de 2017. O ator havia anunciado nas redes sociais que ele se apresentaria nesse dia no Odeon Concert Club, que fica na cidade, mas a publicação foi apagada.

O escritório de advocacia Friedman & Nemecek, que representa a Bell, disse ao Page Six que eles "não têm comentários neste momento". "Os fatos serão esclarecidos no tribunal", limitou-se a dizer. Já a assessoria não respondeu aos contatos.

Drake Bell ficou famoso ao estrelar o seriado adolescente "Drake e Josh" (2004-2007), ao lado de Josh Peck, 34. Nos últimos anos, no entanto, ele vem sendo notícia por causa dos problemas com a Justiça.