Ashley Tisdale, atriz de 'High School Musical', está grávida do 1º filho

A atriz e cantora Ashley Tisdale Crédito: Instagram/@ashleytisdale

Ashley Tisdale, 35, anunciou nesta quinta-feira (17) que está a espera do seu primeiro filho com o marido Christopher French.

Usando um vestido branco, marcando a barriga, a atriz que ficou muito conhecida pelo seu papel na franquia de "High School Musical" (Disney) no papel da Sharpay Evans, publicou a notícia através de uma imagem com o companheiro.

Sem legenda -apenas com duas fotos-, Tisdale exibiu a barriguinha de grávida e surpreendeu fãs e amigos, que comemoram a novidade através dos comentários.

A atriz Vanessa Hudgens, que trabalhou com Ashley Tisdale nas produções do Disney Channel, fez questão de deixar um comentário na foto da amiga. "Muito fofo", escreveu a artista.

Tisdale e French estão casados desde 2014, mas já namoravam desde 2012.