Ashley Tisdale, atriz de 'High School Musical', está grávida do 1º filho

Ashley Tisdale, 35, anunciou nesta quinta-feira (17) que está a espera do seu primeiro filho com o marido Christopher French.
Usando um vestido branco, marcando a barriga, a atriz que ficou muito conhecida pelo seu papel na franquia de "High School Musical" (Disney) no papel da Sharpay Evans, publicou a notícia através de uma imagem com o companheiro.
Sem legenda -apenas com duas fotos-, Tisdale exibiu a barriguinha de grávida e surpreendeu fãs e amigos, que comemoram a novidade através dos comentários.
A atriz Vanessa Hudgens, que trabalhou com Ashley Tisdale nas produções do Disney Channel, fez questão de deixar um comentário na foto da amiga. "Muito fofo", escreveu a artista.
Tisdale e French estão casados desde 2014, mas já namoravam desde 2012.
O primeiro "High School Musical" completou dez anos em 2017. Lançado no Disney Channel uma década atrás, fez sucesso instantâneo e teve outros dois filmes --o último, de 2008, foi lançado nos cinemas. A trama conta a história de estudantes que vivem divididos entre as artes e os esportes. A história se encerrou na formatura da turma.