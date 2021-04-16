Arlindo Cruz é vacinado contra a Covid-19 no Rio de Janeiro

Arlindo Cruz foi vacinado contra a Covid em casa Crédito: Reprodução Instagram @arlindocruzobem

Arlindo Cruz, 62, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 , nesta quinta-feira, 15. O sambista, que teve um acidente vascular cerebral em 2017, foi imunizado em casa.

A família do cantor compartilhou o momento nas redes sociais ao som da música O Mundo em Que Renasci.

"Imunizado! Hoje, 15 de abril, nosso mestre Arlindo Cruz recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Momento muito aguardado por todos os amigos e familiares. Registramos aqui nosso agradecimento à toda equipe responsável e ao SUS", escreveram na legenda da publicação.

A esposa e a filha do artista, Babi e Flora, comemoraram a vacinação, nos comentários do post. "Conseguimos mais um passo importante, paizão! Só bora! Te amo para sempre", celebrou Flora