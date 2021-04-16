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Músico de 62 anos

Arlindo Cruz é vacinado contra a Covid-19 no Rio de Janeiro

A família do cantor compartilhou o momento nas redes sociais ao som da música O Mundo em Que Renasci

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:18

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:18
Arlindo Cruz foi vacinado contra a Covid em casa
Arlindo Cruz foi vacinado contra a Covid em casa Crédito: Reprodução Instagram @arlindocruzobem
Arlindo Cruz, 62, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta quinta-feira, 15. O sambista, que teve um acidente vascular cerebral em 2017, foi imunizado em casa.
A família do cantor compartilhou o momento nas redes sociais ao som da música O Mundo em Que Renasci.
"Imunizado! Hoje, 15 de abril, nosso mestre Arlindo Cruz recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Momento muito aguardado por todos os amigos e familiares. Registramos aqui nosso agradecimento à toda equipe responsável e ao SUS", escreveram na legenda da publicação.
A esposa e a filha do artista, Babi e Flora, comemoraram a vacinação, nos comentários do post. "Conseguimos mais um passo importante, paizão! Só bora! Te amo para sempre", celebrou Flora
"Como eu tive medo de não conseguir chegar a esse momento (...) Foi muito difícil blindar ele por um ano, mas, com muito carinho, cuidado e proteção divina, estamos tendo mais uma oportunidade da vida. Continuamos com os mesmos cuidados até a próxima dose, mas já me sinto mais forte. Vamos lá meu amor!", disse Babi.

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