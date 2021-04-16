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MPF

Aras cobra dos 27 governadores explicação para "lentidão" na vacinação

A força-tarefa identificou "discrepância" no número de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde e o total de vacinas efetivamente aplicadas

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 16:05

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 abr 2021 às 16:05
Procurador-geral da República, Augusto Aras
Procurador-geral da República, Augusto Aras Crédito: Antonio Augusto/Secom/PGR
Todos os 27 governadores receberam ofícios do Ministério Público Federal (MPF) cobrando esclarecimentos sobre o ritmo de vacinação contra a covid-19. O prazo para resposta é de dez dias. 
Os documentos foram encaminhados pelo Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19 (Giac) na quinta-feira (15), com a chancela do procurador-geral da República Augusto Aras.  A força-tarefa identificou 'discrepância' no número de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde e o total de vacinas efetivamente aplicadas.
Um levantamento do Giac, feito a partir do vacinômetro da plataforma LocalizaSus, aponta que, enquanto o governo federal contabiliza um total de 48.088.916 doses dos imunizantes produzidos pelo Instituto Butantã e pela Fundação Oswaldo Cruz enviadas aos Estados e ao Distrito Federal, apenas 32.160.509 vacinas foram aplicadas.
"As pautas de distribuição das vacinas às Unidades Federativas, elaboradas e divulgadas pelo Programa Nacional de Imunizações por meio de Informes Técnicos da Campanha, direcionam a quais públicos as doses devem ser destinadas", afirma o documento.
Como mostrou o Verifica, núcleo de checagens do Estadão, entre os fatores que contribuem para o descasamento dos números de doses distribuídas e aplicadas estão as reservas para segunda aplicação e o intervalo de tempo para entrega dos lotes nos postos de vacinação e para o registro de informações no sistema.

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