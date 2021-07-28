Ariadna surge desesperada após mensagens transfóbicas: "Trancada"

A modelo Ariadna Arantes Crédito: Reprodução/Instagram @ariadnaarantes

Ex-BBB e ex-participante de No Limite, Ariadna Arantes surgiu desesperada na internet na madrugada desta quarta-feira (28) após ser vítima de ataques na internet.

"Estou recebendo mensagens de mulheres e homens me ofendendo e dizendo que não sou mulher de jeito nenhum. Estou tentando ser forte, mas não estou conseguindo. Cada mensagem que leio eu não consigo me controlar. Passei o dia trancada", disse a modelo, visivelmente abalada.

Tudo começou com uma página de "humor" compartilhando um post engraçado envolvendo a modelo.