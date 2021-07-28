AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mais de 2 mil comentários

Ariadna surge desesperada após mensagens transfóbicas: "Trancada"

Ex-BBB e ex-participante de No Limite acabou indo desabafar no Instagram depois de ter que bloquear mais de 2 mil mensagens preconceituosas na web

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 08:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2021 às 08:41
A modelo Ariadna Arantes
A modelo Ariadna Arantes Crédito: Reprodução/Instagram @ariadnaarantes
Ex-BBB e ex-participante de No Limite, Ariadna Arantes surgiu desesperada na internet na madrugada desta quarta-feira (28) após ser vítima de ataques na internet. 
"Estou recebendo mensagens de mulheres e homens me ofendendo e dizendo que não sou mulher de jeito nenhum. Estou tentando ser forte, mas não estou conseguindo. Cada mensagem que leio eu não consigo me controlar. Passei o dia trancada", disse a modelo, visivelmente abalada. 
Tudo começou com uma página de "humor" compartilhando um post engraçado envolvendo a modelo. 

Veja Também

Até Juliette! Padre capixaba bonitão ganha milhões de fãs após depressão

Faustão estreia novo programa na Band em janeiro de 2022

Atletas gatos e gatas do Brasil fazem sucesso nas Olimpíadas de Tóquio

"É exatamente esse tipo de situação que o cara poderia ter evitado me expondo dessa maneira. Um monte de gente aqui no Brasil pensa como ele. Já bloqueei mais de duas mil mensagens para minha mãe não lidar com isso. Estou exausta", terminou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos BBB No Limite LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 17/07/2026
Mais conhecida como Baiana, Evani dos Santos Reis é a presidente do Sindilimpe-ES
Gari, mulher e negra: a provável suplente de Contarato na campanha ao Senado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados