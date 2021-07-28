Ariadna surge desesperada após mensagens transfóbicas: "Trancada"

Ex-BBB e ex-participante de No Limite, Ariadna Arantes surgiu desesperada na internet na madrugada desta quarta-feira (28) após ser vítima de ataques na internet.
"Estou recebendo mensagens de mulheres e homens me ofendendo e dizendo que não sou mulher de jeito nenhum. Estou tentando ser forte, mas não estou conseguindo. Cada mensagem que leio eu não consigo me controlar. Passei o dia trancada", disse a modelo, visivelmente abalada.
Tudo começou com uma página de "humor" compartilhando um post engraçado envolvendo a modelo.
"É exatamente esse tipo de situação que o cara poderia ter evitado me expondo dessa maneira. Um monte de gente aqui no Brasil pensa como ele. Já bloqueei mais de duas mil mensagens para minha mãe não lidar com isso. Estou exausta", terminou.