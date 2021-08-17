Arcrebiano vai para "A Fazenda 13", diz colunista; veja possíveis participantes

O ex-BBB Arcrebiano vai para seu terceiro reality em 2021 Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo

Arcrebiano, o Bill Araújo, segue para o seu terceiro reality show em menos de um ano. O ex-BBB e No Limite vai entrar em "A Fazenda 13", segundo o colunista Leo Dias.

De acordo com a publicação, o capixaba desistiu de entrar no Bake Off Brasil, do SBT, para faturar os R$ 120 mil que o reality da Record oferece. O colunista ainda aponta os nomes que devem entrar na edição, "caso o diretor não mude de ideia", como o próprio Leo Dias diz.

OUTROS PARTICIPANTES

Na lista divulgada pelo colunista do Metrópoles, além de Arcrebiano, a próxima edição de "A Fazenda" vai contar com os também ex-BBBs Gabi Martins e Gui Napolitado, os atores Victor Percoraro e Mussunzinho, os funkeiros Tati Quebra Barraco e Nego do Borel, Solange Gomes