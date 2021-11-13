Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho exalta moqueca capixaba

"Se você não colocou um avental e comeu moqueca de banana, não foi ao Espírito Santo. Apresento pra vocês a verdadeira moqueca. Bem-vindo, haters ? (risos)", disse a apresentadora, fazendo referência à disputa entre entre os estados do Espírito Santo e Bahia, com as respectivas moquecas capixaba e a comumente chamada de "moqueca baiana".