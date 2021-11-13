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"A verdadeira moqueca"

Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho exalta moqueca capixaba

A jornalista de 33 anos chamou a atenção de muitos seguidores com uma "declaração de amor" pela moqueca, a queridinha da gastronomia do Estado
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

13 nov 2021 às 14:41

Publicado em 13 de Novembro de 2021 às 14:41

Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho exalta moqueca capixaba
Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho exalta moqueca capixaba Crédito: Reprodução/Twitter/@barbaracoelho
Apresentadora do Esporte Espetacular, a capixaba Bárbara Coelho, 33,  chamou a atenção dos seguidores na tarde desta sexta-feira (12). Nem todos que a veem aos domingos, na TV Globo, sabem que ela é natural de Vitória, no Espírito Santo, por isso a "declaração de amor" pela moqueca, a  queridinha da gastronomia do Estado, surpreendeu. 
"Se você não colocou um avental e comeu moqueca de banana, não foi ao Espírito Santo. Apresento pra vocês a verdadeira moqueca. Bem-vindo, haters ? (risos)", disse a apresentadora, fazendo referência à disputa entre entre os estados do Espírito Santo e Bahia, com as respectivas moquecas capixaba e a comumente chamada de "moqueca baiana". 
Em junho de 2018, a jornalista capixaba participou da bancada do programa Central da Copa, da Rede Globo, juntamente com o apresentador Tiago Leifert. Em dezembro de 2018, assumiu o programa Esporte Espetacular, substituindo Fernanda Gentil. A apresentadora conquistou a simpatia do público nas manhãs de domingo, fazendo parte do elenco até os dias atuais. 

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