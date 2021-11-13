Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho exalta moqueca capixaba

Apresentadora do Esporte Espetacular, a capixaba Bárbara Coelho, 33, chamou a atenção dos seguidores na tarde desta sexta-feira (12). Nem todos que a veem aos domingos, na TV Globo, sabem que ela é natural de Vitória, no Espírito Santo, por isso a "declaração de amor" pela moqueca, a queridinha da gastronomia do Estado, surpreendeu.
"Se você não colocou um avental e comeu moqueca de banana, não foi ao Espírito Santo. Apresento pra vocês a verdadeira moqueca. Bem-vindo, haters ? (risos)", disse a apresentadora, fazendo referência à disputa entre entre os estados do Espírito Santo e Bahia, com as respectivas moquecas capixaba e a comumente chamada de "moqueca baiana".
Em junho de 2018, a jornalista capixaba participou da bancada do programa Central da Copa, da Rede Globo, juntamente com o apresentador Tiago Leifert. Em dezembro de 2018, assumiu o programa Esporte Espetacular, substituindo Fernanda Gentil. A apresentadora conquistou a simpatia do público nas manhãs de domingo, fazendo parte do elenco até os dias atuais.