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Televisão

Mion diz que continuará com o 'Caldeirão' em 2022

Mion participou do programa "Mais Você" para falar com Ana Maria Braga sobre a novidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 out 2021 às 13:01

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 13:01

O apresentador Marcos Mion na chegada à Globo
O apresentador Marcos Mion na chegada à Globo Crédito: Divulgação/Multishow
Marcos Mion anunciou na noite desta quarta-feira, 20, que vai continuar comandando o "Caldeirão" na Globo em 2022. A princípio, ele ficaria à frente do programa até dezembro, mas nas redes sociais ele compartilhou que vai apresentar a atração no próximo ano.
Nesta quinta-feira, 21, Mion participou do programa "Mais Você" para falar com Ana Maria Braga sobre a novidade. "O contrato inicial era pra ficar só até o final do ano. Depois, teria outros projetos que ia desenvolver no Multishow. Eu queira estar aqui (na Globo), eu sabia que eu tinha que estar aqui. Muitas peças se mexeram para eu estar aqui hoje", contou.
Mion explicou que estava nos Estados Unidos em razão de um tratamento do filho Romeo, que se enquadra dentro do espectro autista, quando viu as movimentações de apresentadores na Globo. Foi então que ele decidiu voltar para o Brasil.
"Como apresentador, você tem alguns sonhos. Essas peças de final de semana da Globo se mexeram a última vez há 20 anos, com Huck e Faustão. Sabia que eu entrava agora ou não entrava mais, era a única chance de realizar um sonho", disse.
"Quando a movimentação começou, eu disse para minha mulher que precisava voltar. Não tinha nenhuma garantia. Só tinha um sonho. Eu tinha muita fé que ia acontecer. Quando recebo a notícia de que vamos ficar fazendo o final de semana na Globo, é muito bonito acreditar nos seus sonhos. É muito mágico realizá-los", comemorou o apresentador, emocionado.

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