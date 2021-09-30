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Kamila Simioni é acusada de agredir ex-funcionária e debocha: 'Tenta de novo'

Influenciadora digital, famosa por affair com Tony Salles, prestou depoimento numa delegacia e foi liberada

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 11:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2021 às 11:06
Influencer Kamila Simioni assume ter gritado com ex-funcionária, mas nega agressões físicas
Influencer Kamila Simioni assume ter gritado com ex-funcionária, mas nega agressões físicas Crédito: Instagram/@simioni
Kamila Simioni, famosa pelo affair com Tony Salles quando Scheila Carvalo estava em "A Fazenda", volta aos holofotes. A influenciadora digital foi encaminhada a uma delegacia de Belo Horizonte (MG) acusada por uma ex-funcionária de agressão.
A mulher disse ao jornal Extra que trabalhou por 32 dias numa das lojas de roupa de Kamila e foi atacada quando questionou os valores recebidos por sua rescisão contratual. "Ela já deu um chute na cadeira e me jogou no chão. Estou com um galo na cabeça. Não sei qual das duas me arranhou. Estou toda arranhada. Eu não sou daqui, eu sou do interior. Eu moro sozinha com as minhas duas filhas. Então, o meu receio é ela mandar matar, ela fazer alguma coisa comigo, com as minhas filhas. Eu estava precisando do meu acerto", disse a vítima ao "MG no ar".
De acordo com a publicação, Kamila prestou depoimento, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberada. Nas redes sociais, a empresária registrou os momentos na delegacia, dizendo que estava "plena".
"Tenta de novo, tá, meu amor? Continue tentando. Todo dia sai um bobo de casa, e esse bobo não sou eu. Para os meus seguidores maravilhosos que estão perguntando o que aconteceu: gente, falar, até papagaio fala, provar é difícil. Enquanto você tiver dinheiro, sempre terão aqueles urubus, que não gostam de trabalhar, querendo tomar o que você conquistou. Mas nunca conseguirão. Vai trabalhar, mulher!", disse Kamila para a autora das acusações nos seus stories.
Em entrevista à TV Globo, Simioni assumiu ter gritado com ex-funcionária, mas nega agressões físicas. "Falei que não tinha comissão. Após isso, do nada, ela começou a gritar: 'estou sendo agredida, chama a polícia'. Berrando, berrando, berrando. Do nada já veio todas as meninas do salão. Qualquer perito, por mais inocente que ele seja, vai ver que não foi uma segunda ou uma terceira pessoa que fez aquilo. Foi ela tentando se automutilar", disse Simioni.

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