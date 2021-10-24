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'Mil vezes sim'

Irmã de Luan Santana anuncia noivado com jogador Raphael Veiga; veja fotos

Entre muitos desejos de felicidade, a ex-BBB Rafa Kalimann se ofereceu para ser madrinha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2021 às 14:30

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 14:30

Bruna Santana e Raphael Veiga ficaram noivos
Bruna Santana e Raphael Veiga ficaram noivos Crédito: Reprodução/Instagram
A influenciadora digital Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, anunciou em suas redes sociais, neste sábado (23), seu noivado com o jogador de futebol Raphael Veiga, atualmente no Palmeiras. "Mil vezes sim", afirmou ela, mostrando a aliança.
O anúncio foi feito em uma live no Instagram antes de Bruna compartilhar fotos com a aliança. Entre muitos desejos de felicidade, a ex-BBB Rafa Kalimann se ofereceu para ser madrinha. "Estou pronta para ser madrinha, só para avisar mesmo", brincou ela.
Bruna Santana exibe aliança de noivado
Bruna Santana exibe aliança de noivado Crédito: Reprodução/Instagram
O casal está junto deste julho de 2020. Em junho deste ano, Bruna compartilhou em suas redes sociais a primeira foto dos dois com uma declaração. "Presente foi você na minha vida", afirmou ela. "Juntos sempre", respondeu ele nos comentários.
O casal Bruna Santana e Raphael Veiga
O casal Bruna Santana e Raphael Veiga Crédito: Reprodução/Instagram
O casal Bruna Santana e Raphael Veiga
O casal Bruna Santana e Raphael Veiga Crédito: Reprodução/Instagram
O casal Bruna Santana e Raphael Veiga
O casal Bruna Santana e Raphael Veiga Crédito: Reprodução/Instagram

NOIVOS

Bruna e Raphael são mais um casal a confirmar noivado nas últimas semanas. Há alguns dias foi a vez da influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas, que foi surpreendida com o pedido do namorado, o músico Mateus Ricardo, na festa pelo seu aniversário.
Antes dela também ficaram noivos a atriz Kate Hudson, 42, e o músico Danny Fujikawa, 35, que anunciaram a novidade em suas redes sociais, juntos há mais de quatro anos, e a cantora Britney Spears, 39, e seu namorado Sam Asghari, 27, também juntos há cerca de quatro anos.

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