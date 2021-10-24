Irmã de Luan Santana anuncia noivado com jogador Raphael Veiga; veja fotos

A influenciadora digital Bruna Santana, irmã do cantor Luan Santana, anunciou em suas redes sociais, neste sábado (23), seu noivado com o jogador de futebol Raphael Veiga, atualmente no Palmeiras. "Mil vezes sim", afirmou ela, mostrando a aliança.
O anúncio foi feito em uma live no Instagram antes de Bruna compartilhar fotos com a aliança. Entre muitos desejos de felicidade, a ex-BBB Rafa Kalimann se ofereceu para ser madrinha. "Estou pronta para ser madrinha, só para avisar mesmo", brincou ela.
O casal está junto deste julho de 2020. Em junho deste ano, Bruna compartilhou em suas redes sociais a primeira foto dos dois com uma declaração. "Presente foi você na minha vida", afirmou ela. "Juntos sempre", respondeu ele nos comentários.
NOIVOS
Bruna e Raphael são mais um casal a confirmar noivado nas últimas semanas. Há alguns dias foi a vez da influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas, que foi surpreendida com o pedido do namorado, o músico Mateus Ricardo, na festa pelo seu aniversário.
Antes dela também ficaram noivos a atriz Kate Hudson, 42, e o músico Danny Fujikawa, 35, que anunciaram a novidade em suas redes sociais, juntos há mais de quatro anos, e a cantora Britney Spears, 39, e seu namorado Sam Asghari, 27, também juntos há cerca de quatro anos.