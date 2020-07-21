Após término, Anitta troca curtidas com jogador de futebol e internautas reparam

Anitta Crédito: Reprodução

Após anunciar o fim do seu relacionamento com o apresentador Gui Araújo na noite desta segunda-feira (20), Anitta, 27, já está dando o que falar novamente. Isso porque alguns fãs e internautas repararam que a cantora já está seguindo em frente e trocando algumas curtidas curiosas na internet.

Uma dessas novas interações feitas pela voz de "Vai Malandra" foi com o jogador de futebol Pedro Augusto Cabral, apelidado como P9. O jogador e modelo reconhecido pelo nome de usuário (@apedr0) teria publicado uma selfie neste segunda que logo "conquistou" a curtida de Anitta.

Internautas não perdoaram e comentaram a foto do rapaz. "Tá aprovado Anitta"; "Anitta pega logo esse boy mulher"; "Anitta dessa vez acertou"; foram alguns comentários deixados pelos fãs da funkeira, que estava se relacionando há cerca de três meses com o ex-participante do De Férias com Ex Brasil Gui Araújo.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Gui Araújo, que estava hospedado na mansão da cantora, deixou sua casa no domingo (19), e permanece no Rio de Janeiro. A confirmação do fim do relacionamento, que começou durante a quarentena com flertes nas redes sociais, foi feita pela própria Anitta durante uma live com o canal E! nas rede sociais.

"Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira. Tinha certeza que teria essa pergunta. Estou solteira e ponto", respondeu a cantora carioca, que lançou sua mais recente música "Tócamo" no último dia 10 de julho. O videoclipe contou com cenas picantes ao lado do agora ex-namorado, Gui Araújo.

"Nunca coloquei namorado em clipe, porque vou lá termino e ele está lá, mas não tinha o que fazer. Ele foi fofo também. É engraçado fazer um clipe só a gente e um drone", contou Anitta na época do lançamento.