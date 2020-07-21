Após término, Anitta troca curtidas com jogador de futebol e internautas reparam

Após anunciar o fim do seu relacionamento com o apresentador Gui Araújo na noite desta segunda-feira (20), Anitta, 27, já está dando o que falar novamente. Isso porque alguns fãs e internautas repararam que a cantora já está seguindo em frente e trocando algumas curtidas curiosas na internet.
Uma dessas novas interações feitas pela voz de "Vai Malandra" foi com o jogador de futebol Pedro Augusto Cabral, apelidado como P9. O jogador e modelo reconhecido pelo nome de usuário (@apedr0) teria publicado uma selfie neste segunda que logo "conquistou" a curtida de Anitta.
Internautas não perdoaram e comentaram a foto do rapaz. "Tá aprovado Anitta"; "Anitta pega logo esse boy mulher"; "Anitta dessa vez acertou"; foram alguns comentários deixados pelos fãs da funkeira, que estava se relacionando há cerca de três meses com o ex-participante do De Férias com Ex Brasil Gui Araújo.
Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Gui Araújo, que estava hospedado na mansão da cantora, deixou sua casa no domingo (19), e permanece no Rio de Janeiro. A confirmação do fim do relacionamento, que começou durante a quarentena com flertes nas redes sociais, foi feita pela própria Anitta durante uma live com o canal E! nas rede sociais.
"Sabia que esta pergunta viria. Sim, estou solteira. Tinha certeza que teria essa pergunta. Estou solteira e ponto", respondeu a cantora carioca, que lançou sua mais recente música "Tócamo" no último dia 10 de julho. O videoclipe contou com cenas picantes ao lado do agora ex-namorado, Gui Araújo.
"Nunca coloquei namorado em clipe, porque vou lá termino e ele está lá, mas não tinha o que fazer. Ele foi fofo também. É engraçado fazer um clipe só a gente e um drone", contou Anitta na época do lançamento.
Após o fim do namoro com o empresário Gabriel David, Anitta vinha trocando flertes nas redes sociais com Araujo desde que comentou, no dia 23 de abril, que estava de olho no apresentador da MTV. Em uma publicação em que ele aparecia usando um roupão, a cantora escreveu: "Você também prefere tirar para eu experimentar antes?". "Acho melhor sim, afinal... que bom gosto você tem", rebateu Araújo.