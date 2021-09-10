Após repercussão, viúva de Paulinho, do Roupa Nova, afirma que não está grávida

Paulinho do Roupa Nova e sua esposa, Elaine Soares Bastos Crédito: Reprodução/Instagram

Roupa Nova, morto em 2020, Elaine Soares voltou atrás. Isso mesmo: ela não está mais grávida (pelo menos por enquanto). O babado não para de ficar cada vez mais fortíssimo! Após a grande repercussão na mídia de um pronunciamento dizendo que estaria grávida do marido Paulinho , do grupo, morto em 2020,voltou atrás. Isso mesmo: ela não está mais grávida (pelo menos por enquanto).

Na quinta-feira (9), Eliane fez um post nas redes sociais aumentando as dúvidas sobre a suposta gravidez, após publicar uma foto da barriga de uma mulher grávida.

"Esse é o maior presente de aniversário para nós dois. Lembra dos gametas que congelamos e que só eu tenho autorização para usar? Pois é. Em breve nosso baby estará aqui. Meu melhor presente. Obrigado papaizinho", escreveu.

Mas, afinal, ela está ou não esperando um bebê? Em entrevista à revista "Quem", nesta sexta-feira (10), Elaine explicou a postagem.

"Em momento algum falei que estou grávida. Fui procurar um médico onde os espermatozoides estão congelados e ele me disse que eu poderia começar os exames na hora que eu quisesse. Mas eu não estou em estado emocional para começar a fazer exame. Esse é um sonho que eu tinha, dar continuidade à vida dele, a vida do único homem que amei na minha vida”, detalhou.

HOMENAGEM

Ainda de acordo com a "Quem", a viúva afirmou que a postagem com uma foto de uma mulher grávida foi "apenas uma homenagem a Paulinho, na data que seria o seu aniversário de 69 anos, dia 6 de setembro".

"Não iniciei tratamento algum. Eu tenho os espermatozoides dele congelados porque em 2009 pensamos em ter um filho. Eles estão guardados e congelados e só eu tenho autorização de usa-los na hora em que eu quiser, mas como estou sofrendo um luto muito grande e seis de setembro foi o aniversário dele, eu postei uma barriga, que não era a minha, e disse que o meu sonho era dar continuidade porque eu ia ter um pedacinho dele em mim. A sensação que eu tinha é que tinham arrancado um pedaço de mim. Estou num luto constante e ainda estou me tratando por causa deste luto", explicou.