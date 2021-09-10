Irmã de Neymar rebate comentários de Galvão sobre craque

Rafaella Santos posa em mansão no Joá, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram

Irmã do jogador Neymar, Rafaella Santos ficou na bronca com Galvão Bueno após comentários do narrador sobre a conduta do craque brasileiro da seleção. Na transmissão do jogo entre Brasil e Peru nesta quinta (9), Bueno disse que falta autocontrole ao atleta, algo que o Messi já tem.

Irritada pela comparação e pelo comentário, Rafaella sugeriu que o próprio locutor da Globo entrasse em campo para sentir a pressão e as posteriores dores após um jogo decisivo.

"Galvão, para de querer ficar comparando Neymar e Messi. Não existe isso, para com isso, meu filho. Os dois são caçados, os dois apanham. Vai lá você entrar em campo e apanhar como ele apanha e não tem que falar nada. Que conduta o quê. Não é você que sente dor depois do jogo não, né? Me poupe", disparou.

Neymar também aproveitou para rebater as críticas que recebeu por, teoricamente, estar acima do peso. Ele publicou uma imagem de sua barriga com tanquinho.

E ainda provocou quem fala mal dele ao escrever que se tornou o maior artilheiro brasileiro das eliminatórias e maior assistente.

Em uma data Fifa acidentada por conta dos problemas de convocações e da suspensão do clássico com a Argentina, um atleta em particular aproveitou bem suas oportunidades e deixa esta rodada tripla das Eliminatórias (dupla, no caso do Brasil) com imagem bastante positiva: Everton Ribeiro.

Nesta quinta-feira (9), na Arena Pernambuco, o meio-campista do Flamengo foi protagonista na vitória da seleção brasileira sobre o Peru, por 2 a 0, pelo classificatório sul-americano para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.