Richarlison revela apoio de Neymar e despista sobre “corte de cabelo cascão"

Será que Richarlison vai fazer o penteado cascão na final das oli Crédito: Vitor Jubini/Reprodução Instagram

Protagonista da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, o atacante Richarlison não vê a hora de disputar a grande final dos Jogos Olímpicos no próximo sábado (07), às 8h30, partida que vale mais uma medalha de ouro para a delegação brasileira no Japão. E para chegar bem à decisão, o capixaba revelou que conta com o apoio do craque Neymar, com quem tem falado constantemente no telefone e tem recebido apoio para brilhar em Tóquio.

“Falei com ele (Neymar) ontem. Me desejou boa sorte. E receber boa sorte de um craque da Seleção que eu tenho como ídolo é uma coisa muito especial. Desde quando perdemos a final da Copa América e fiquei muito abatido ele começou a me apoiar. Falou que eu ia chegar aqui e arrebentar. Mandou eu levantar a cabeça, me apoiou muito. Só tenho a agradecer o carinho que ele tem por mim”.

CORTE DE CABELO CASCÃO

O atacante capixaba Richarlison lançou o visual "Cascão". O mesmo corte de cabelo de Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002 Crédito: Reprodução/Instagram

O Yokohama Stadium será o palco da grande final olímpica. O estádio traz ótimas recordações para o Brasil, foi lá que a Seleção Brasileira conquistou o pentacampeonato mundial, em 2002. Na decisão contra Alemanha, Ronaldo Fenômeno, que usou o ousado “penteado cascão” à época, marcou os dois gols da vitória do Brasil.

Fã do Fenômeno e por já ter utilizado o estilo, Richarlison foi questionado na zona mista se vai apostar na mística e reeditar o penteado. “Não sei, vamos ver. Agora não tô com cabeça para responder porque tô muito cansado. Vamos ver nos próximos três dias. O que eu sei é que a gente tem que descansar bem. Está todo mundo desgastado. Corremos muito no jogo. Agora é ir com tudo para a final”, despistou aos risos.