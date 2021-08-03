Richarlison revela apoio de Neymar e despista sobre “corte de cabelo cascão"

Protagonista da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, o atacante Richarlison não vê a hora de disputar a grande final dos Jogos Olímpicos no próximo sábado (07), às 8h30, partida que vale mais uma medalha de ouro para a delegação brasileira no Japão. E para chegar bem à decisão, o capixaba revelou que conta com o apoio do craque Neymar, com quem tem falado constantemente no telefone e tem recebido apoio para brilhar em Tóquio.
“Falei com ele (Neymar) ontem. Me desejou boa sorte. E receber boa sorte de um craque da Seleção que eu tenho como ídolo é uma coisa muito especial. Desde quando perdemos a final da Copa América e fiquei muito abatido ele começou a me apoiar. Falou que eu ia chegar aqui e arrebentar. Mandou eu levantar a cabeça, me apoiou muito. Só tenho a agradecer o carinho que ele tem por mim”.
O Yokohama Stadium será o palco da grande final olímpica. O estádio traz ótimas recordações para o Brasil, foi lá que a Seleção Brasileira conquistou o pentacampeonato mundial, em 2002. Na decisão contra Alemanha, Ronaldo Fenômeno, que usou o ousado “penteado cascão” à época, marcou os dois gols da vitória do Brasil.
Fã do Fenômeno e por já ter utilizado o estilo, Richarlison foi questionado na zona mista se vai apostar na mística e reeditar o penteado. “Não sei, vamos ver. Agora não tô com cabeça para responder porque tô muito cansado. Vamos ver nos próximos três dias. O que eu sei é que a gente tem que descansar bem. Está todo mundo desgastado. Corremos muito no jogo. Agora é ir com tudo para a final”, despistou aos risos.
O Brasil vai buscar sua sétima medalha em Jogos Olímpicos com o futebol. Até o momento, a Seleção Brasileira conquistou o ouro na Rio-2016; três pratas (Los Angeles-1984, Seul-1988 e Londres-2012) e dois bronzes (Atlanta-1996 e Pequim-2008).