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Estilo Ronaldo Fenômeno

Richarlison revela apoio de Neymar e despista sobre “corte de cabelo cascão"

Final das Olimpíadas de Tóquio será no Yokohama Stadium, palco onde o Brasil conquistou o pentacampeonato mundial em 2002 com Ronaldo Fenômeno brilhando em campo e com o penteado ousado. Richarlison ainda não decidiu se vai fazer o corte no cabelo

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 09:26

Públicado em 

03 ago 2021 às 09:26
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Será que Richarlison vai fazer o penteado cascão na final das Olimpíadas
Será que Richarlison vai fazer o penteado cascão na final das oli Crédito: Vitor Jubini/Reprodução Instagram
Protagonista da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, o atacante Richarlison não vê a hora de disputar a grande final dos Jogos Olímpicos no próximo sábado (07), às 8h30, partida que vale mais uma medalha de ouro para a delegação brasileira no Japão. E para chegar bem à decisão, o capixaba revelou que conta com o apoio do craque Neymar, com quem tem falado constantemente no telefone e tem recebido apoio para brilhar em Tóquio.
“Falei com ele (Neymar) ontem. Me desejou boa sorte. E receber boa sorte de um craque da Seleção que eu tenho como ídolo é uma coisa muito especial. Desde quando perdemos a final da Copa América e fiquei muito abatido ele começou a me apoiar. Falou que eu ia chegar aqui e arrebentar. Mandou eu levantar a cabeça, me apoiou muito. Só tenho a agradecer o carinho que ele tem por mim”.

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CORTE DE CABELO CASCÃO

O atacante capixaba Richarlison lançou o visual
O atacante capixaba Richarlison lançou o visual "Cascão". O mesmo corte de cabelo de Ronaldo Fenômeno na Copa de 2002 Crédito: Reprodução/Instagram
O Yokohama Stadium será o palco da grande final olímpica. O estádio traz ótimas recordações para o Brasil, foi lá que a Seleção Brasileira conquistou o pentacampeonato mundial, em 2002. Na decisão contra Alemanha, Ronaldo Fenômeno, que usou o ousado “penteado cascão” à época, marcou os dois gols da vitória do Brasil.
Fã do Fenômeno e por já ter utilizado o estilo, Richarlison foi questionado na zona mista se vai apostar na mística e reeditar o penteado. “Não sei, vamos ver. Agora não tô com cabeça para responder porque tô muito cansado. Vamos ver nos próximos três dias. O que eu sei é que a gente tem que descansar bem. Está todo mundo desgastado. Corremos muito no jogo. Agora é ir com tudo para a final”, despistou aos risos.
O Brasil vai buscar sua sétima medalha em Jogos Olímpicos com o futebol. Até o momento, a Seleção Brasileira conquistou o ouro na Rio-2016; três pratas (Los Angeles-1984, Seul-1988 e Londres-2012) e dois bronzes (Atlanta-1996 e Pequim-2008).

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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