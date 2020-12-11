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Televisão

Após deixarem o canal E!, Kardashians fecham contrato com a Disney para novo programa

Novidade foi anunciada pela companhia nesta quinta-feira (10)

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 15:39
O clã Kardashian Jenner
O clã Kardashian Jenner Crédito: Reprodução/Instagram
Quem pensou que a família Kardashian deixaria o universo dos realities após o anúncio da saída do canal E!, se enganou. Nesta quinta-feira (10) a gigante de entretenimento, Walt Disney Company, divulgou a informação de que as celebridades assinaram um contrato com a plataforma de streaming Hulu.
Ainda sem muitos detalhes, as irmãs Kim, Kourtney e Khloe Kardashians, e Kylie e Kendall Jenner, irão estrear com um novo programa na plataforma em meados do final de 2021. A 20º e última temporada de Keeping Up with the Kardashians ("acompanhando os Kardashians" em tradução livre) vai ter os episódios inéditos exibidos no início do próximo ano.
No ar desde 2007, o reality show derivou outros 12 programas (os chamados spin offs). São eles Kourtney & Khloe Take Miami, Kourtney & Kim Take New York, Kourtney & Kim Take Miami, Kourtney & Khloe Take the Hamptons, Khloe & Lamar, Sex with Brody, I Am Cait, DASH Dolls, Life of Kylie, Rob & Chyna, Revenge Body com Khloe Kardashian e Flip It Like Disick.
A parceria de 14 anos da família com o canal E! não foi afetada. Em sua declaração, a empresária e socialite Kim Kardashian agradeceu aos produtores da emissora. "Sou extremamente grata a todos que assistiram e apoiaram a mim e à minha família nos últimos 14 anos incríveis. Este programa nos tornou quem somos e eu estarei em dívida para sempre com todos que desempenharam um papel na formação de nossas carreiras e mudando nossas vidas para sempre", escreveu.

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Em comunicado, o E! disse que o programa vai fazer falta em sua grade. "Vamos sentir falta deles de todo o coração, [mas] respeitamos a decisão da família de viver suas vidas sem nossas câmeras." A 19º temporada foi lançada no dia 17 de setembro.
Kris Jenner, a matriarca da família, comentou sobre a novidade em seu Twitter, onde fez questão de ressaltar que está animada com o contrato. Além do Hulu, o programa deverá ser transmitido na plataforma STAR India, também empresa da Disney.

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