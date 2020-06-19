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Após acidente, Raul Gil volta a gravar programa em meio à pandemia

Apresentador de 82 anos faz parte do grupo de risco, mas decidiu voltar à ativa tomando os cuidados para não contrair a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2020 às 08:22

Publicado em 19 de Junho de 2020 às 08:22

O apresentador Raul Gil
O apresentador Raul Gil Crédito: Reprodução/Instagram @raulgiljr
Raul Gil já está de volta aos estúdios. Após sofrer um acidente doméstico na Páscoa e chegar a ficar internado por alguns dias, o apresentador retornou às gravações de seu programa mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus
A notícia da gravação foi divulgada por meio das redes sociais do filho do apresentador, Raul Gil Jr, o Raulzinho. No perfil, ele mostrou uma foto do pai com uma máscara sendo maquiado com os cuidados necessários. 
"Depois do meu acidente, fiz minha primeira gravação dos comerciais do programa em meu estúdio na Luar em Moema...foi tudo perfeito", escreveu na publicação. 

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