Após acidente, Raul Gil volta a gravar programa em meio à pandemia

Raul Gil já está de volta aos estúdios. Após sofrer um acidente doméstico na Páscoa e chegar a ficar internado por alguns dias, o apresentador retornou às gravações de seu programa mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.
A notícia da gravação foi divulgada por meio das redes sociais do filho do apresentador, Raul Gil Jr, o Raulzinho. No perfil, ele mostrou uma foto do pai com uma máscara sendo maquiado com os cuidados necessários.
"Depois do meu acidente, fiz minha primeira gravação dos comerciais do programa em meu estúdio na Luar em Moema...foi tudo perfeito", escreveu na publicação.
Raul, de 82 anos, faz parte do grupo de risco da Covid-19.