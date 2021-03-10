Anitta publica foto de biquíni fio-dental e pede 'respeito com ou sem bundas'

Anitta posa de biquíni em sua viagem a Punta Cana Crédito: Instagram/anitta

A cantora Anitta, 27, publicou uma foto em que aparece com um biquíni fio-dental, nesta terça-feira (9), e na legenda rebateu o machismo, defendendo a exposição do corpo nas redes sociais. Ela também fez uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na última segunda-feira (8). "Esta sou eu, mostrando minha bunda no meu Instagram", começou.

"Agora uma pergunta temática especial para o Dia da Mulher de ontem... Você pode usar bundas femininas em seus vídeos e colocar letras explícitas para obter visualizações, mas, ao mesmo tempo, diz que as mulheres que mostram suas próprias bundas em suas redes sociais não merecem respeito? Estou confusa", refletiu.

Muitos internautas dizem que a publicação foi uma alfinetada ao cantor e compositor Arcángel, 35, que publicou recentemente que muitas mulheres querem respeito, mas ficam exibindo seus corpos nas redes sociais para conseguirem curtidas. A declaração foi feita em seus Stories, também no Instagram.

Anitta continuou na legenda: "Colocando o significado de 'lady and gentleman' (dama e cavalheiro) no Google, chego à conclusão de que faço mais justiça à palavra do que muitos caras por aí que querem mulheres damas, mas não têm nada de cavalheiro".

"Feliz Dia das Mulheres. Que merecem respeito com ou sem bundas. Seja no seu Instagram ou em 'videoclipes' de homens que acreditam que deve haver mulheres de um tipo para explorá-las no que lhes convém e mulheres de outro tipo para torná-la sua. Paz, amor e coerência", finalizou a artista.