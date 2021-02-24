Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morre o fotógrafo 1993agosto, que trabalhou com Anitta e Djonga

Vítima de afogamento, artista tinha 27 anos e morava em Florianópolis desde o ano passado. Ainda não há detalhes sobre o enterro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:56

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:56

Marcelo Moraes morre aos 27 anos afogado; corpo foi encontrado em praia de Florianópolis
Marcelo Moraes morre aos 27 anos afogado; corpo foi encontrado em praia de Florianópolis Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Morreu nesta quarta-feira, 24, aos 27 anos, o fotógrafo carioca Marcelo Moraes, que ficou conhecido como 1993agosto. Vítima de afogamento, o artista morava em Florianópolis com a mulher, Morana, desde o ano passado. Ainda não há detalhes sobre o enterro.
Natural de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Marcelo Moraes adotou o pseudônimo 1993agosto por referência a ano e mês de seu nascimento. Ele começou sua trajetória na fotografia aos 14 anos e vinha se firmando como um nome de destaque na cena cultural. Seu trabalho mostrava ousadia e ele não se limitava a uma área apenas, trafegava pela moda, vídeo, criação, mantendo estreita relação com o rap e o hip-hop.
Entre seus trabalhos de destaque, em 2018 participou da confecção da capa do disco do rapper Djonga, O Menino que queria ser Deus. Também criou para artistas como Bivolt, JXNV $, Thiaguinho e Rael, Davi Sabbag com Jaloo, Derek, Karol Conká, Mano Brown, Léo Santana e Anitta. Da cantora, as fotos que fez em 2018, no Peru, foram motivo de muitos comentários positivos, estimulando a curiosidade de internautas que queriam saber quem era o autor das imagens irreverentes.
Além de ser o fotógrafo requisitado, com seus trabalhos sendo publicados não só no Brasil, mas em outros países, Marcelo também ganhou destaque na moda, realizando trabalhos como modelo e estilista. Formado em design gráfico, surgiu na passarela da SPFW, em 2018, desfilando para a Korshi acessórios que criou para a marca.

Veja Também

Criador do ratinho Topo Gigio morre de Covid-19 aos 96 anos

Atriz Niana Machado, de "Pé na Cova", morre aos 82 anos

Izael, do grupo Demônios da Garoa, morre de Covid-19 aos 79 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Famosos Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados