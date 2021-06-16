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Anitta conta que conheceu o namorado em um encontro normal

Em um fase mais tranquila da carreira, o novo relacionamento da cantora deu brecha para curiosidades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 jun 2021 às 16:58

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 16:58

Saiba quem é o novo namorado da Anitta
Saiba quem é o novo namorado da Anitta Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Anitta, 28, que está passando uma temporada nos Estados Unidos por conta de compromissos profissionais, contou em uma entrevista com a atriz Paris Hilton, 40, como conheceu seu atual namorado, o empresário Michel Chetrit.
"No Brasil, é muito difícil conhecer pessoas novas. E cheguei a tentar mandar algumas mensagens diretas [por aplicativos], tentei flertar com todo mundo... Mas aqui eu tenho uma vida mais regular, mais comum. Eu o conheci na casa de um amigo", começa a artista.
"Foi ok. Foi um encontro normal. Nós nos cumprimentamos após passarmos um pelo outro e tal. Mas no Brasil é muito difícil", pontua a cantora que afirma que no Brasil tem dificuldade de ter uma vida comum. "Eu não saio no Brasil. É complicado eu fazer isso. E estou sempre trabalhando."
"Então, o que eu faço, ou melhor, o que eu costumava fazer, porque agora não faço mais, era procurar a pessoa por quem eu estava interessada e dizer: 'Oi! Vamos nos encontrar?'", relembra. Quando perguntada sobre conhecer a pessoa um tempo antes de conhecê-la pessoalmente, a cantora disse que gostaria, porém às vezes ela perde o interesse.
"Ah, eu amaria ter um tempo, mas às vezes não posso, às vezes é demais, às vezes eu fico entediada", conclui. A artista ressalta que atualmente consegue aproveitar mais seu trabalho do que no início da carreira: "No passado, eu era muito dependente de números, metas", explica.
"Aí conquistei tudo o que queria, fiz performances em muitos lugares que sempre sonhei. Agora estou mais relaxada e não tenho mais essas coisas na minha cabeça. E as pessoas comparam pessoas, artistas. Eu era assim, me importava com essas coisas, agora me beneficio e uso o meu trabalho para me divertir", afirmou.
Recentemente, Anitta foi capa da revista inglesa Gay Times que em junho irá focar na representatividade LGBTQIA+. A artista é bissexual, e ao longo da reportagem fala sobre o apagamento da bissexualidade e preconceitos que existem tanto fora quanto na comunidade.
"Quando se trata de bissexualidade, é meio complicado porque antes de tudo, eu nunca namorei uma mulher. Eu tive relacionamentos com garotas, mas foi muito casual. Nunca namoramos e não foi uma situação de longo prazo", diz ela sobre não ser reconhecida como bissexual.

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