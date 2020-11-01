Anitta anuncia que terá perfil no OnlyFans para ter maior interação com os fãs

A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Anitta, 27, anunciou que será uma das próximas celebridades a aderir ao OnlyFans. Na plataforma, o criador do conteúdo pode cobrar assinatura para que as pessoas tenham acesso ao que é publicado. "Não tinha provas da existência [do OnlyFans], mas vou dar uma boa olhada e vou abrir um perfil, sim", confirmou durante transmissão ao vivo realizada nas redes sociais nesta semana.

O site ficou mais conhecido pelo conteúdo adulto, mas também pode ser usado para outros fins. Porém, a cantora disse que, em princípio, sua conta não será usada para a publicação de nudes ou material eminentemente erótico. A ideia é publicar "trabalhos artísticos e também promover uma interação maior com os fãs".