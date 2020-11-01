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Anitta anuncia que terá perfil no OnlyFans para ter maior interação com os fãs

Site é conhecido pelo conteúdo adulto e tem conquistado adesão de famosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 11:02

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 11:02

A artista Anitta
A cantora Anitta Crédito: Reprodução/Instagram @anitta
Anitta, 27, anunciou que será uma das próximas celebridades a aderir ao OnlyFans. Na plataforma, o criador do conteúdo pode cobrar assinatura para que as pessoas tenham acesso ao que é publicado. "Não tinha provas da existência [do OnlyFans], mas vou dar uma boa olhada e vou abrir um perfil, sim", confirmou durante transmissão ao vivo realizada nas redes sociais nesta semana.
O site ficou mais conhecido pelo conteúdo adulto, mas também pode ser usado para outros fins. Porém, a cantora disse que, em princípio, sua conta não será usada para a publicação de nudes ou material eminentemente erótico. A ideia é publicar "trabalhos artísticos e também promover uma interação maior com os fãs".
A criação do perfil está a cargo da equipe de marketing internacional da cantora. Diversos artistas estrangeiros têm aderido à plataforma, como Cardi B, Aaron Carter, o rapper Tyga e até o brasileiro Silva. Entre os atores, os destaques são Bella Thorne e Tyler Posey. Alguns deles publicam conteúdos bastante ousados, como vídeos e fotos íntimas.

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