Ana Maria Braga se revolta com aglomeração em Campos do Jordão/SP

Ana Maria Braga abriu o "Mais Você" desta segunda-feira (7) dando uma bronca em todas as pessoas que se aglomeraram em Campos do Jordão, cidade turística do interior de São Paulo. Nas imagens que a apresentadora colocou no início do programa, diversas pessoas estão em uma praça, ao ar livre, comendo e conversando umas ao lado das outras, sem máscara de proteção contra a Covid-19.

A apresentadora Ana Maria Braga ficou irritada com aglomeração de pessoas, sem máscara em meio à pandemia de covid-19, em Campos do Jordão Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Ao mostrar o vídeo, Ana Maria questionou aos telespectadores: "o que será que passa na cabeça dessas pessoas ali? Com a vacinação em ritmo lento, a gente precisa fazer a nossa parte para essa pandemia chegar ao fim. Algum momento tem que chegar ao fim! Sei que está todo mundo cansado, mas isso justifica? O vírus é invisível e continua firme e forte. Se continuar desse jeito, vai demorar muito pra gente poder fazer isso com tranquilidade e segurança como alguns países da Europa estão fazendo", comentou.

A apresentadora da TV Globo também disse que muita gente argumenta que está cansada da pandemia e do isolamento social, no entanto, as aglomerações não são justificáveis em tempos de pandemia de coronavírus. "'Ah, estou cansada de ficar em casa, não poder ir a um restaurante' ...tá todo mundo cansado, mas a gente tem que ter consciência social. Respeito com o outro! Se você não se respeita, problema é seu, mas você tem que respeitar o outro", desabafou.

Absurdo! 😠 A pandemia ainda não acabou!

Ana Maria (@ANAMARIABRAGA) disse TUDO e mais um pouco: 'É falta de respeito com o outro, é falta de empatia, de juízo' #MaisVocê pic.twitter.com/rsUSEFI7eA — Mais Você (@MaisVoce) June 7, 2021

Ana Maria Braga lembra que as pessoas que estiveram em Campos do Jordão se aglomerando sem máscara de proteção contra o novo coronavírus serão as mesmas que, nesta semana, irão ao supermercado, usar transporte coletivo, trabalhar e etc, espalhando ainda mais a Covid-19.