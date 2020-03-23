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Covid-19

Ana Maria Braga alerta idosos teimosos que não respeitam a quarentena

Além do fator idade, Ana Maria Braga é ainda mais sensível à doença devido ao câncer no pulmão que descobriu no começo de janeiro deste ano

Publicado em 23 de Março de 2020 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 17:53
Ana Maria Braga
Apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram
Ana Maria Braga, de 70 anos, usou o Instagram nesta segunda-feira, 23, para alertar as pessoas que teimam em sair de casa, sem precisar, durante a pandemia do novo coronavírus, sobretudo os idosos, que se enquadram no grupo de risco.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Recebi uma série de vídeos de senhorzinhos, senhorinhas, lindos, mas que estão teimando em sair por aí, como ir no mercadinho e achar que não tem problema nenhum", afirmou. Preocupada com essa situação, a apresentadora do Mais Você reforçou que a covid-19 pode ser assintomática no corpo por alguns dias e se manifestar de forma grave depois.
"[Existem casos] que a gente só fica sabendo quando não tem mais jeito. Então tomem cuidado, se cuidem. Fiquem em casa. Realmente não é uma brincadeira", aconselha. "Estou aqui quietinha com meus santinhos, orações e com a minha família. Família reduzida, porque meus netos não estão vindo [me visitar], meus filhos também não, não estou recebendo visitas", completa.
Além do fator idade, Ana Maria Braga é ainda mais sensível à doença devido ao câncer no pulmão que descobriu no começo de janeiro deste ano. Ela está se tratando com quimio e imunoterapia, e a baixa imunidade causada pelo próprio tratamento pode deixá-la mais vulnerável ao cororonavírus, caso não tome os devidos cuidados.

Confira o vídeo da apresentadora: 

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Não é bronca, é cuidado! Amo vocês ? se cuidem

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