Ana Hickmann comemora retorno do marido para casa após internação no Natal

A apresentadora Ana Hickmann e o marido Alexandre Correa Crédito: Instagram/@ahickmann

Ana Hickmann, 39, comemorou o retorno do marido, Alexandre Correa, 55, para casa na sexta-feira (8). "Meu urso está de volta!! Voltou pra casa!!", celebrou a apresentadora nas redes sociais.

empresário estava internado desde 25 de dezembro no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Em tratamento contra um câncer no pescoço, ele teve uma indisposição no Dia de Natal.

"Passei muito mal em casa, tive uns sete episódios, depois que me contaram, de uma coisa chamada bacteremia, que é como se fosse uma espécie de convulsão", contou ele na ocasião. "Estou aqui sob cuidados, estou me sentindo bem melhor, mas sem previsão de alta."

"Já era avisado que esse final de tratamento da oncologia era cruel, e confesso que estou acreditando de verdade que ele é cruel", comentou. "Mas eu vou ficar bem, vou ficar melhor."

Correa disse que fez uma transfusão de sangue e brincou: "Estou me sentindo meio como o Super-Homem. Já dá até para sair voando." Ele também pediu para que as pessoas evitem aglomerações neste final de ano. "Eu estou dentro de um hospital, falando sério, esse negócio da Covid, o bicho está pegando aqui dentro, está dando muita dor de cabeça para os médicos. Tenham muita cautela."