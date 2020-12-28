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Saúde

Marido de Ana Hickmann volta a ser internado: 'Estraguei o dia 25 da minha família'

Alexandre Correa teve convulsões e foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, sem previsão de alta

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 15:13
A apresentadora Ana Hickmann e o marido Alexandre Correa
A apresentadora Ana Hickmann e o marido Alexandre Correa Crédito: Instagram/@ahickmann
Alexandre Correa, marido da apresentadora Ana Hickmann, voltou a ser internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar mal. "To aqui de volta no Einstein. Estraguei o dia 25 da família toda. Passei muito mal em casa no dia 25", desabafou em um vídeo que gravou e publicou nas redes sociais.
Ele não consegue se recordar direito, mas as pessoas que o acompanharam explicaram depois do episódio o que ocorreu. "Tive uns sete episódios, que me contaram depois, de uma coisa chamada bacterimia, como se fosse uma espécie de convulsão. As causas são algumas... estou me sentindo melhor agora, mas estou aqui e sem previsão de alta", afirmou.
Ainda na publicação no Instagram, Alexandre Correa disse que estava sendo acompanhado pela equipe médica e pelo irmão. "Já era avisado que esse final de tratamento da oncologia era cruel. Confesso que estou acreditando de verdade que é cruel. Mas vou ficar bem, vou ficar melhor e to aqui, Gutão tá aqui comigo, fazendo a linha bom irmão, tá conseguindo, bonzinho", disse.
O marido de Ana Hickmann também afirmou que fez transfusão de sangue no fim de semana. "Estou me sentindo meio super-homem já, dá até para sair voando", brincou.
Em novembro deste ano, Alexandre Correa divulgou que havia descoberto um câncer, um linfonodo, em estágio metastático.

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