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Saúde

Marido de Ana Hickmann tem alta do hospital e passa por última sessão de radioterapia

'Não tem mais vestígio nenhum do bichinho', disse Alexandre Correa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 21:04

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 21:04

Alexandre Correa anuncia piora do tratamento contra o câncer
Alexandre Correa anuncia piora do tratamento contra o câncer - Instagram/@alewin71 Crédito: Instagram/@alewin71
O empresário Alexandre Correa, 55, publicou um vídeo no Instagram para afirmar que teve alta do hospital, após passar pela última sessão de radioterapia. Ele está em tratamento contra um câncer no pescoço.
"Voltei aqui para falar que eu sai do hospital e estou melhor, gracas a Deus. Hoje eu fiz minha ultima radioterapia, e a principio esta tudo bem comigo. Estou me alimentando pela sonda e conseguindo trabalhar", afirmou.
Ele disse que passou por exames após procedimentos e que o câncer já foi completamente eliminado. "Dr. Ícaro e meu outro radiologista disseram que, pelas imagens, não tem mais vestígio nenhum do bichinho. Muito feliz."
No início desta semana, Correa teve de ser internado. "Eu vou dar uma sumidinha das redes sociais até o dia 23. Infelizmente eu perdi muito mais peso, estou muito fraco, muito debilitado. Vou ter que colocar sonda para poder me alimentar. Não consigo mais pelas vias normais", disse em gravação.
Em novo vídeo, ele agradeceu pelas orações e mensagens de apoio que recebeu ao longo da semana.
Em mensagens anteriores, Correa deixou um recado: "Essa doenca e apenas um capitulo triste da minha vida, mas tenho certeza que o proximo sera de muita superacao e gratidao", escreveu o empresário, que finalizou com "confiante".
Nos comentários, Correa recebeu o apoio e mensagens de torcida. O chef de cozinha Henrique Fogaça escreveu: "Meu irmão vai dar tudo certo. Deus é com você mano", com um símbolo de coração no final.
Ana Hickmann disse, também através dos comentários, que o marido é um homem mais forte que conhece. "Meu amor, meu Urso , meu guerreiro. (...) Você vai superar tudo isso. Deus está do nosso lado. Já já você estará de volta para dar boas notícias. Te amo até o infinito."

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