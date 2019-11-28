Ana Hickmann, Celso Portiolli e outros famosos vão a velório de Gugu

Famosos comparem a velório de Gugu Liberato

Muitos nomes importantes da televisão brasileira passaram, nesta quinta-feira (28), pela Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), onde acontece o velório do apresentador Gugu Libertato, morto na semana passada após uma queda em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos.

Silvio Santos, que deu a primeira oportunidade de Gugu na TV e chegou a cogitá-lo como seu sucessor, ainda não passou pelo local, mas encaminhou uma coroa de flores, assim como os apresentadores Luciano Huck e Angélica e o cantor Zezé Do Camargo.

A assessoria do SBT afirmou, na quarta (27), que Silvio Santos tinha gravação marcada para esta quinta, mas que decidiu cancelá-la, sem comunicar à emissora o porquê. Ela não soube informar, no entanto, se o apresentador compareceria ao velório, que deve seguir até a manhã de sexta (29).

Logo nos primeiros minutos de velório, que começou por volta das 12h, passaram pelo local o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o apresentador da Band Luiz Bacci, o comandante Hamilton, que trabalhou por anos com o apresentador, além dos irmãos Kiko e Leandro, do grupo KLB.

A apresentadora Mara Maravilha também esteve na cerimônia e chorou muito ao lado do caixão de Gugu. "O Gugu é uma luz que não vai se apagar. Ele pediu um intervalo, porque o espetáculo dele é eterno dentre da gente", afirmou ela. "Ele era uma pessoa única, sempre sorriu, sempre abraçou, sempre foi humilde e simples."

Ana Hickmann falou sobre a generosidade do apresentador e afirmou que admirava sua simplicidade, tendo ele como uma inspiração. "Generoso, humilde, um cara com muitas ideias e que compartilhava essas ideias. Muita coisa que eu via ele fazendo no trabalho eu tinha como inspiração", afirmou ela.

28/11/2019 - A apresentadora Ana Hickmann conversa com João Augusto Liberado, o filho de Gugu, durante o velório do apresentador Crédito: PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

"Meu próximo encontro com ele seria para gravar a Família Record, acho que agora nem vai acontecer mais", afirmou a apresentadora, que disse ter se aproximado mais de Gugu nos últimos anos. Emocionada e chorando, ela disse que ele merece todas as homenagens possíveis. "O Brasil perdeu uma pessoa maravilhosa".

A apresentadora Luciana Gimenez afirmou que parece estar vivendo um pesadelo: "ele deixou muita alegria e profissionalismo, e a última lição que foi doar os órgãos, uma atitude muito generosa e bonita", afirmou. "Eu sinto muito pelas pessoas, porque eu acho que o país precisa de esperança."

O ex-assistente de palco de Gugu, Liminha, não conseguiu nem falar com a imprensa devido à emoção ao chegar ao velório. Em mensagem ao programa 'Se Joga' (Globo), ele chamou o apresentador de irmão em meio às lágrimas.

28/11/2019 - Velório do Apresentador Gugu Liberato, realizado no Salão Monumental da Assembléia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, nesta quinta-feira (28) Crédito: PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

"Um cara generoso, bacana, que me ajudou muito na minha história de vida. Aprendi muito com Gugu, e todo nós que trabalhamos em televisão temos uma gratidão enorme por ele. Com dor no coração, vou ao velório do irmão. É muito triste", afirmou ele.

MORTE TRÁGICA

O apresentador Gugu Liberato, 60, teve a morte confirmada na noite da última sexta-feira (22), após ele passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma queda sofrida em casa. Ele despencou de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Cerca de duas semanas antes do acidente, Gugu foi dado como morto pela rede social da própria emissora, a Record. Na ocasião, ele teve de ir a público confirmar que estava bem. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu ele em seu Twitter.

Após a queda sofrida em sua casa, os médicos constaram que o apresentador não apresentava mais atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte. Os familiares então autorizaram a doação de todos os seus órgãos, o que poderia beneficiar até 50 pessoas.

28/11/2019 - Uma fila de fãs se formou para o velório do apresentador Gugu Liberato, no Salão Monumental da Assembléia Legislativa de São Paulo, no Ibirapuera, nesta quinta-feira (28) Crédito: PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou a morte do apresentador em suas redes sociais: "O país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos", disse a mensagem.

Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decretou luto de três dias em razão da morte do apresentador, que ele classificou como "um de seus principais comunicadores": "O Brasil perde um talento", afirmou em nota. Já a Assembleia Legislativa ofereceu o salão nobre para a realização do velório.

Gugu Liberato deixa a mulher, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia.

Gugu, que começou a trabalhar como office-boy em uma imobiliária em São Paulo, teve uma carreira repleta de sucessos e polêmicas, que incluem desde a famosa Banheira do Gugu até uma entrevista com supostos membros do PCC que faziam ameaças a políticos e jornalistas -desmentida pela própria facção.

TRAJETÓRIA

Ele contou ao jornal Folha de S.Paulo na década de 1990 que chegou a mandar cartas para Silvio Santos, com ideias e sugestões para os programas dele, até que foi chamado. Silvio resolveu dar uma chance ao menino, na época com apenas 14 anos, contratando-o como assistente de produção quando o apresentador ainda estava na Globo.

Ao conseguir a concessão que daria origem ao SBT, Silvio deu a oportunidade de apresentador a Gugu. Passou pelo Viva a Noite, Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal, onde se consolidou, chegando a mudar de horário para competir diretamente com o Domingão do Faustão (Globo), até então líder no horário.

O apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @marciodantas6

Gugu estreou na Record em 2009, onde hoje apresentava os realities Power Couple Brasil e Canta Comigo. Esse último está hoje na reta final da segunda temporada. Segundo a Record, o apresentador chegou a gravar a final, prevista até então para ir ao ar dia 4 de dezembro.

Gugu também foi o responsável por alavancar a carreira de algumas boy bands famosas dos anos 1980 e 1990. Entre elas, o Dominó, que estourou em 1984 com Afonso Nigro, Nill, Marcos Quintela e Marcelo Rodrigues, e o Polegar, que tinha entre os membros o cantor Rafael Ilha, que virou celebridade ainda criança.

REPERCUSSÃO

Ana Maria Braga, Xuxa, Ana Hickmann, Fátima Bernardes, Luan Santana e outros famosos lamentaram a morte de Gugu. "Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo", afirmou Luciano Huck.

Faustão aproveitou para esclarecer que nunca houve rivalidade com o colega: "Embora não tivéssemos amizade, sempre tivemos uma relação muito cordial e educada. Nós, que disputamos a audiência por muitos anos, fomos adversários, mas jamais inimigos. Aqui, da galera do Domingão, uma homenagem a Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes da história da televisão no Brasil".