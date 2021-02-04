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Advogada de ex-namorada de Lucas Penteado apresenta queixa-crime contra ator

Angela de Paiva Ruiz afirma que ameaças do ator continuaram até agosto de 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2021 às 15:38

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 15:38

Lucas Penteado
Lucas Penteado no BBB21 Crédito: TV Globo/ Reprodução
A advogada de Rariéllen Agda Silva de Oliveira, Angela de Paiva Ruiz, apresentou queixa-crime contra o ator e participante do BBB 21 Lucas Penteado à Justiça de São Paulo. A ex-namorada de Penteado, de 20 anos, o acusa de sequestro, cárcere privado e agressão.
Segundo a advogada, em nota divulgada à imprensa, os eventos aconteceram entre fevereiro e maio de 2020, mas as ameaças do ator continuaram até agosto do mesmo ano, mesmo após o fim do relacionamento. Ainda na nota, foi informado que Rariéllen está em tratamento devido a um estado depressivo crônico.
"A jovem Rariéllen Agda Silva de Oliveira, move ação penal de violência doméstica contra o ator Lucas Prata Penteado. A jovem de 20 anos foi vítima dos crimes de sequestro e cárcere privado e sofria agressões físicas frequentes durante o período que namorou o atual integrante do Big Brother Brasil 21", diz a nota.
Segundo o comunicado, o boletim de ocorrência foi retificado "pois continha datas trocadas" e informava que "neste momento a ação penal está na fase inicial, visto o oferecimento da queixa-crime". Por fim, a advogada afirma que Rariéllen está "abalada, com medo do acusado" e por isso não irá se manifestar publicamente.
A acusação de violência doméstica, agressão e cárcere privado, foi feita na Delegacia de Defesa da Mulher em Diadema, grande São Paulo, e o caso havia sido remetido para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pela Folha de S.Paulo.

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No depoimento, a ex-namorada de Lucas disse que os dois namoraram por um período de cinco meses e que desde o início o relacionamento tinha problemas. Ela informou que foi agredida com empurrões e apertos fortes nos braços e que o ator enviava pessoas para a perseguir.
Ela também afirma que se sentia pressionada a fazer sexo com ele por medo de sofrer novas agressões, e que após ela passar um final de semana em seu apartamento, o ator não a deixou ir embora, escondendo suas chaves e celular. Ela ficou no apartamento de março até o início de maio. Durante esse período, a jovem sofreu agressões verbais e humilhações. Procurada, a assessoria de Lucas Penteado não se manifestou até a publicação deste texto.

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