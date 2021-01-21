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Moda praia em alta!

Adriane Galisteu diz que tem mais de 3 mil biquínis: "Coisa louca"

Em vídeo para seu canal do YouTube, apresentadora disse que combina a peça de moda praia com o visual e disse ter biquínis que combinam com o Brasil e com o estrangeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2021 às 10:13

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 10:13

A apresentadora Adriane Galisteu
A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial
Adriane Galisteu decidiu abrir o jogo sobre sua coleção de biquínis em vídeo para seu canal do YouTube falando de curiosidades de seus vícios fashion. 
De acordo com a famosa, ela escolhe sua roupa de moda praia baseado no tipo de viagem, levando em consideração o quanto o biquíni vai combinar com o cenário. 
"Sou a louca do biquíni desde pequena. Para viajar é torturante porque quero escolher os biquínis de acordo com o lugar, segundo minha mãe isso é uma coisa louca que precisa de tratamento. Eu acho que tem biquíni que combina aqui, que combina no litoral norte de São Paulo, outros nas Maldivas, tem os que combinam com praia fora do Brasil. A louca! Minha mãe fala que praia é praia, biquíni é biquíni e maiô é maiô, não tem essa relação, mas na minha cabeça tem", explicou. 

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Apaixonada por mar e piscina, ela alega ter "bem mais" do que três mil biquínis e fala que deixa o acervo com os mais velhos em outro apartamento: "Guardo em umas malas e levo para a casa onde nasci, na Lapa, para não ficar ocupando espaço no meu apartamento".

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