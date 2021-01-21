Adriane Galisteu diz que tem mais de 3 mil biquínis: "Coisa louca"

Adriane Galisteu decidiu abrir o jogo sobre sua coleção de biquínis em vídeo para seu canal do YouTube falando de curiosidades de seus vícios fashion.
De acordo com a famosa, ela escolhe sua roupa de moda praia baseado no tipo de viagem, levando em consideração o quanto o biquíni vai combinar com o cenário.
"Sou a louca do biquíni desde pequena. Para viajar é torturante porque quero escolher os biquínis de acordo com o lugar, segundo minha mãe isso é uma coisa louca que precisa de tratamento. Eu acho que tem biquíni que combina aqui, que combina no litoral norte de São Paulo, outros nas Maldivas, tem os que combinam com praia fora do Brasil. A louca! Minha mãe fala que praia é praia, biquíni é biquíni e maiô é maiô, não tem essa relação, mas na minha cabeça tem", explicou.
Apaixonada por mar e piscina, ela alega ter "bem mais" do que três mil biquínis e fala que deixa o acervo com os mais velhos em outro apartamento: "Guardo em umas malas e levo para a casa onde nasci, na Lapa, para não ficar ocupando espaço no meu apartamento".