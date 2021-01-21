Adriane Galisteu diz que tem mais de 3 mil biquínis: "Coisa louca"

De acordo com a famosa, ela escolhe sua roupa de moda praia baseado no tipo de viagem, levando em consideração o quanto o biquíni vai combinar com o cenário.

"Sou a louca do biquíni desde pequena. Para viajar é torturante porque quero escolher os biquínis de acordo com o lugar, segundo minha mãe isso é uma coisa louca que precisa de tratamento. Eu acho que tem biquíni que combina aqui, que combina no litoral norte de São Paulo, outros nas Maldivas, tem os que combinam com praia fora do Brasil. A louca! Minha mãe fala que praia é praia, biquíni é biquíni e maiô é maiô, não tem essa relação, mas na minha cabeça tem", explicou.