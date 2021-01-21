Vídeo: amigos destroem porta de mansão de Luísa Sonza e cantora se choca

Luísa Sonza está curtindo alguns dias de férias em Fernando de Noronha com o amado, Vitão. Por isso, deixou alguns amigos hospedados em sua mansão para não abandonar os pets nem nos dias de relax. No entanto, a cantora acabou sendo pega de surpresa com uma bagunça que rolou na própria residência.
Na madrugada desta quinta (21), viralizaram na web vídeos que mostravam uma correria na sala da casa e uma porta caindo no chão. Os hóspedes, incluindo Rafael Uccman e Lucas Guedez, filmaram o acidente.
O que aconteceu foi que os hóspedes ficaram para lá e para cá na casa da artista. Na brincadeira, ficavam abrindo e fechando duas portas da sala. Em uma dessas, acabaram passando pela porta, agarrando o item, que descarrilhou dos trilhos e foi ao chão com tudo.
Ninguém se machucou e, claro, não demorou mais que alguns minutos para os os vídeos fossem ao ar na internet.
Ao descobrir sobre o ocorrido na manhã desta quinta (21), a cantora ficou chocada e escreveu no Twitter: "Bom dia para quem?".