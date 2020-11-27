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Reexibição

'A Grande Família' volta à Globo em dezembro para especial de fim de ano

Segundo a emissora, o projeto abre o mês de atrações especiais de fim de ano. No dia 6, após o Esporte Espetacular, vai ao ar 'O Álbum de Natal da Grande Família'

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 18:27
Elenco da série A Grande Família, que foi exibido pela TV Globo. Episódios estão disponíveis no Globoplay
Elenco da série A Grande Família, que foi exibido pela TV Globo. Episódios estão disponíveis no Globoplay Crédito: Raphael Dias/TV Globo
Os fãs do seriado "A Grande Família" podem comemorar o retorno do programa à grade da Globo em dezembro. Pelo menos durante um dia. É que em 6 de dezembro será reexibido um episódio especial da série para celebrar o fim do ano.
Segundo a emissora, o projeto abre o mês de atrações especiais de fim de ano. No dia 6, após o Esporte Espetacular, vai ao ar "O Álbum de Natal da Grande Família", uma reapresentação do episódio final da oitava temporada da série.
A história mostra a importância da união familiar na tradicional celebração. Diversas situações fazem com que Nenê (Marieta Severo) acredite que irá passar o Natal longe de Lineu (Marco Nanini), Tuco (Lucio Mauro Filho), Bebel (Guta Stresser), Agostinho (Pedro Cardoso) e seu neto Floriano, mas surpresas emocionantes vão acontecer. A direção geral do episódio é de Maurício Farias.
Além disso, a emissora já anunciou que serão veiculados o especial "Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém", um dos shows mais emblemáticos do cantor, em 22 de dezembro; '220 Volts Especial de Fim de Ano', com Paulo Gustavo e Marcus Majella, na mesma noite; e um especial do The Voice com os técnicos junto com outros cantores que já passaram pela atração, dia 24.
Nos dias 27 e 29, o público poderá conferir a entrega do Troféu Mário Lado, no Faustão, e a Retrospectiva 2020, respectivamente, que deverá focar, infelizmente, nos danos causados o ano todo pela pandemia.

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