'A Grande Família' volta à Globo em dezembro para especial de fim de ano

Elenco da série A Grande Família, que foi exibido pela TV Globo. Episódios estão disponíveis no Globoplay Crédito: Raphael Dias/TV Globo

Os fãs do seriado "A Grande Família" podem comemorar o retorno do programa à grade da Globo em dezembro. Pelo menos durante um dia. É que em 6 de dezembro será reexibido um episódio especial da série para celebrar o fim do ano.

Segundo a emissora, o projeto abre o mês de atrações especiais de fim de ano. No dia 6, após o Esporte Espetacular, vai ao ar "O Álbum de Natal da Grande Família", uma reapresentação do episódio final da oitava temporada da série.

A história mostra a importância da união familiar na tradicional celebração. Diversas situações fazem com que Nenê (Marieta Severo) acredite que irá passar o Natal longe de Lineu (Marco Nanini), Tuco (Lucio Mauro Filho), Bebel (Guta Stresser), Agostinho (Pedro Cardoso) e seu neto Floriano, mas surpresas emocionantes vão acontecer. A direção geral do episódio é de Maurício Farias.

Além disso, a emissora já anunciou que serão veiculados o especial "Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém", um dos shows mais emblemáticos do cantor, em 22 de dezembro; '220 Volts Especial de Fim de Ano', com Paulo Gustavo e Marcus Majella, na mesma noite; e um especial do The Voice com os técnicos junto com outros cantores que já passaram pela atração, dia 24.