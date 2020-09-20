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Polêmica

A Fazenda 12: Record é acusada de homofobia por vetar selinho

Participantes MC Mirella e Stéfani Bays trocaram selinho durante festa do reality show na última sexta-feira (18)

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 11:23
Peões ficam na sala da mansão de A Fazenda 2020, reality da Record
Participantes de A Fazenda 12 Crédito: Record/Reprodução
O reality A Fazenda, da Record, enfrentou mais uma polêmica na madrugada deste domingo (20). Não por ações de seus competidores, mas pela decisão da emissora de não mostrar os beijos entre pessoas do mesmo sexo que aconteceram na festa da última sexta-feira (18).
Os internautas não perdoaram a edição do programa de sábado (19) à noite e fizeram com que a hashtag #recordhomofobica se tornasse uma das mais comentadas. "O que adianta fazer várias novelas bíblicas e ser 100% homofóbico", comentou uma delas. "Record mais uma vez fazendo merda e dessa vez foi homofobia na cara", disse outro.
A indignação de algumas pessoas aconteceu por que não foi veiculado na edição do programa o selinho entre MC Mirella e Stéfani Bays durante a festa Arco-íris, apesar de mostrar o dos casais Mariano e Jakelyne e Biel e Tays. A Record foi questionada sobre a edição, mas ainda não respondeu à reportagem.
MC Mirella e Stéfani Bays trocam selinho durante festa do reality A Fazenda
MC Mirella e Stéfani Bays trocam selinho durante festa do reality A Fazenda Crédito: Reprodução
Também aconteceram no programa selinhos entre Mateus Carrieri, Juliano Ceglia e Cartolouco. O que movimentou a última festa, no entanto, foram os desentendimentos, como o envolvendo Luiza Ambiel e Carol Narizinho e o de Raíssa Barbosa e Lucas Maciel, interrompido por um surto de Jojo Todynho.
Na manhã deste domingo, alguns peões acordaram cedo e em clima de paz. Enquanto alguns se dividiam entre os cuidados com os animais, outros se ocupavam com o preparo do café da manhã.

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