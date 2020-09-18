Reality show

Fernandinho Beatbox é o primeiro eliminado de A Fazenda 12

Músico disputava a permanência com Cartolouco e Raissa Barbosa
Redação de A Gazeta

18 set 2020 às 09:12

Fernandinho Beatbox foi o primeiro eliminado de A Fazenda 12 Crédito: Instagram/realityafazenda_12
Fernandinho Beatbox, 45, foi o primeiro eliminado da 12ª edição de A Fazenda (Record). O músico teve a menor porcentagem de votos para ficar no reality show. Ele disputava a permanência com Cartolouco e Raissa Barbosa.
Mion avisou que, devido ao protocolo sanitário por causa da Covid-19, ele não se encontraria pessoalmente com o eliminado. Primeiro, ele liberou Cartolouco para voltar para a sede. O jornalista vibrou muito com a possibilidade de continuar no jogo. Depois, anunciou que Raissa também estava salva. Ela se emocionou e chorou muito.
"Eu só quero agradecer por essa grande oportunidade", declarou o eliminado. "Quem está em casa não tem noção do que é isso aqui."

QUEM É

Fernandinho Beatbox é o nome artístico do músico Fernando da Silva Pereira. Ele não aparecia nas listas que circulavam na internet com pessoas que estariam nesta edição do reality show rural da Record.
Beat Box ficou conhecido por dividir o palco com artistas como Marisa Monte, Fernanda Abreu e Elza Soares. Conheceu Marcelo D2 em um festival e os dois viraram grandes parceiros.

Veja Também

"A Fazenda 12": Biel diz que não superou Duda Castro: "Gosto dela"

Borderline: entenda o transtorno que fez Raíssa surtar em "A Fazenda 12"

"A Fazenda 12": Raíssa Barbosa tem crise e surta após ser "metralhada"

Nas canções, Fernandinho faz uma mescla de ritmos, entre eles samba, soul, reggae e funk americano. Mas não deixa de lado os seus números de beat box, que são batidas de rap que Fernandinho reproduz com a boca.
Fernandinho descobriu que era possível fazer sons inusitados com a boca quando assistiu a um filme de break. Depois começou a praticar e nunca mais parou.
Ele começou na carreira artística em 1989 quando fundou o grupo de rap Z'África Brasil, mas acabou saindo do grupo depois.
Em 2012, estreou como MC com o álbum solo "Caminho Estreito", que tem 15 faixas rimadas, em que expõe suas vivências e pensamentos.

