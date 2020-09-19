Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noite agitada

Festa em A Fazenda 12 tem selinhos, desentendimentos e surto de Jojo Todynho

Já no início da festa, os peões se dividiram entre elogios à decoração e reclamações por causa da música baixa e da luz forte

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 12:42
Na madrugada, Raíssa ensaiou uma discussão com Lucas após um suposto comentário de Lipe
Na madrugada, Raíssa ensaiou uma discussão com Lucas após um suposto comentário de Lipe Crédito: Reprodução/ PlayPlus
A Fazenda 12 teve mais uma noite agitada nesta sexta-feira (18), com a Festa Arco-íris. Apesar de algumas reclamações iniciais devido ao figurino e ao som, que estaria baixo para o gosto de alguns peões, a noite acabou animada, com direito a selinho, desentendimento e até um surto de Jojo Todynho.
Ainda na preparação para a festa, Lidi Lisboa e Stéfani Bays reclamaram dos figurinos cedidos pela produção. "Essas roupas que eles me mandam não valorizam meu corpo", afirmou Bays. Mas isso não impediu a super produção dos competidores. "Look bem Marquezine", comentou a miss Jakelyne Oliveira sobre seu visual.
Já no início da festa, os peões se dividiram entre elogios à decoração e reclamações por causa da música baixa e da luz forte. A cantora Jojo Todynho acabou decidindo ir para a cama mais cedo, o que lhe rendeu críticas, mas também apoiadores nas redes sociais. "Certa está Jojo que foi dormir! Festa ruim", comentou uma internauta.
Apesar disso, não faltou emoção. Mirella e Stéfani protagonizaram um selinho, assim como Mariano e Jakelyne, e Raíssa voltou a recordar o seu desentendimento com Biel após a formação da última roça. Já Luiza Ambiel chorou e reclamou de um comentário de Carol Narizinho, tudo isso regado a muita bebida.
Já na madrugada, Raíssa ensaiou uma discussão com Lucas após um suposto comentário de Lipe. O youtuber tentava evitar uma briga entre os dois, quando começou uma gritaria de Raíssa, Lucas e Carol. Jojo, que estava em uma das camas, interrompeu a discussão aos berros, mandando todos pararem, distribuindo ordens de "cala a boca" e palavrões.

Veja Também

Bruna Marquezine ironiza Biel em A Fazenda; fãs pedem mutirão para eliminá-lo

Fernandinho Beatbox é o primeiro eliminado de A Fazenda 12

Borderline: entenda o transtorno que fez Raíssa surtar em "A Fazenda 12"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados