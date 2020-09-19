Festa em A Fazenda 12 tem selinhos, desentendimentos e surto de Jojo Todynho

Na madrugada, Raíssa ensaiou uma discussão com Lucas após um suposto comentário de Lipe Crédito: Reprodução/ PlayPlus

A Fazenda 12 teve mais uma noite agitada nesta sexta-feira (18), com a Festa Arco-íris. Apesar de algumas reclamações iniciais devido ao figurino e ao som, que estaria baixo para o gosto de alguns peões, a noite acabou animada, com direito a selinho, desentendimento e até um surto de Jojo Todynho.

Ainda na preparação para a festa, Lidi Lisboa e Stéfani Bays reclamaram dos figurinos cedidos pela produção. "Essas roupas que eles me mandam não valorizam meu corpo", afirmou Bays. Mas isso não impediu a super produção dos competidores. "Look bem Marquezine", comentou a miss Jakelyne Oliveira sobre seu visual.

Já no início da festa, os peões se dividiram entre elogios à decoração e reclamações por causa da música baixa e da luz forte. A cantora Jojo Todynho acabou decidindo ir para a cama mais cedo, o que lhe rendeu críticas, mas também apoiadores nas redes sociais. "Certa está Jojo que foi dormir! Festa ruim", comentou uma internauta.

Apesar disso, não faltou emoção. Mirella e Stéfani protagonizaram um selinho, assim como Mariano e Jakelyne, e Raíssa voltou a recordar o seu desentendimento com Biel após a formação da última roça. Já Luiza Ambiel chorou e reclamou de um comentário de Carol Narizinho, tudo isso regado a muita bebida.