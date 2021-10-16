Zabelê diz ser mistura e ter missão de perpetuar e valorizar música aos jovens

A cantora Zabelê - Instagram/zabeleoficial Crédito: Instagram/zabeleoficial

A cantora Zabelê, 46, sentiu o peso da responsabilidade no momento em que escolheu dar uma nova roupagem ao clássico de 1972 "Preta Pretinha", música dos Novos Baianos do álbum "Acabou Chorare", cujos protagonistas eram Pepeu Gomes e Baby do Brasil, seus pais.

A nova versão conta com a parceria de Carlinhos Brown e já está disponível no YouTube e nos aplicativos de streaming. A canção é apenas a primeira a ser lançada de um disco de homenagens que a artista pretende revelar em novembro.

"'Preta Pretinha' foi eleita pois marcou minha infância, minha educação e passa energia boa de muita pureza e alegria", diz a cantora, que conta que seus pais amaram a sua versão da icônica música e não param de falar disso.

E por falar na família, Zabelê diz que nunca sentiu dificuldade em ser filha de quem é. De acordo com ela, com o passar dos tempos ela viu que o mais importante era usar de toda a bagagem cultural que recebia dentro de casa para ajudar as novas gerações e perpetuar o que sempre foi destaque musicalmente.

"Nossa educação musical e cultural faz com que tenhamos de resgatar e valorizar dentro das novas gerações a cultura de forma muito especial", define.

Em entrevista à reportagem, Zabelê também rememora o início dos anos 2000, época em que participou com as irmãs, Nãna Shara e Sarah Sheeva, do grupo pop SNZ. Mesmo com pedidos para um retorno, Zabelê crava que isso não vai acontecer. Nãna e Sarah enveredaram para o caminho da igreja evangélica.

"O que digo é que não temos planos de nada porque já tivemos tempo de realização. É como se tivéssemos cumprido nosso trabalho juntas."