Xá da Índia realiza "Bailinho do Ben" em Vitória

Xá da Índia Crédito: Vincenzo Guizzardi

A banda Xá da Índia realizará neste sábado (16) mais uma edição do projeto especial “Bailinho do Ben”. O evento tem esse nome em homenagem ao artista Jorge Ben Jor e contará com a participação da banda Cultura Racional e do DJ MSileno. As apresentações começam a partir das 16 horas no antigo restaurante Lai, em Jardim da Penha, Vitória.

Essa é a quarta vez que o Xá da Índia apresenta o “Bailinho do Ben”. A última foi em fevereiro de 2020, no bloco do cantor Silva, no carnaval da capital capixaba. A ideia do evento é homenagear o samba-rock brasileiro e apresentar um repertório com grandes músicas nacionais.

A primeira atração do “Bailinho do Ben” será o DJ MSileno. Depois, é a vez da banda Cultura Racional, que presta tributo ao cantor Tim Maia. Para fechar a programação, o Xá da Índia vai tocar sucessos de artistas como Seu Jorge, Moraes Moreira, Marku Ribas e de outros grandes cantores brasileiros.

“A diferença principal do show normal do ‘Xá’ para a apresentação do “Bailinho” é que, neste último, tem trombone e trompete, o auxílio dos metais, e é totalmente diferente, todo voltado para o samba-rock”, explica o vocalista do Xá da Índia, Alessandro Rodrigues.

O “Bailinho do Ben” acontecerá no antigo restaurante chinês “Lai”, à beira do Canal de Camburi, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site do Sympla

SERVIÇO

Bailinho do Ben

Atrações: Xá da Índia, Cultura Racional e DJ MSileno



Xá da Índia, Cultura Racional e DJ MSileno Quando: 16 de outubro (sábado), a partir das 16h



16 de outubro (sábado), a partir das 16h Onde: Antigo Restaurante Lai, Av. Saturnino Rangel Mauro, 163 - Jardim da Penha, Vitória



Antigo Restaurante Lai, Av. Saturnino Rangel Mauro, 163 - Jardim da Penha, Vitória Ingressos: R$ 55 (taxa inclusa)



R$ 55 (taxa inclusa) Onde comprar: no site do Sympla

