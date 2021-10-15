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Música

Xá da Índia realiza "Bailinho do Ben" em Vitória

Quarta edição do evento será neste sábado (16) e terá a participação do Cultura Racional e do DJ MSileno
Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

15 out 2021 às 18:54

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:54

Xá da Índia
Xá da Índia Crédito: Vincenzo Guizzardi
A banda Xá da Índia realizará neste sábado (16) mais uma edição do projeto especial “Bailinho do Ben”. O evento tem esse nome em homenagem ao artista Jorge Ben Jor e contará com a participação da banda Cultura Racional e do DJ MSileno. As apresentações começam a partir das 16 horas no antigo restaurante Lai, em Jardim da Penha, Vitória.
Essa é a quarta vez que o Xá da Índia apresenta o “Bailinho do Ben”. A última foi em fevereiro de 2020, no bloco do cantor Silva, no carnaval da capital capixaba. A ideia do evento é homenagear o samba-rock brasileiro e apresentar um repertório com grandes músicas nacionais.
A primeira atração do “Bailinho do Ben” será o DJ MSileno. Depois, é a vez da banda Cultura Racional, que presta tributo ao cantor Tim Maia. Para fechar a programação, o Xá da Índia vai tocar sucessos de artistas como Seu Jorge, Moraes Moreira, Marku Ribas e de outros grandes cantores brasileiros.
“A diferença principal do show normal do ‘Xá’ para a apresentação do “Bailinho” é que, neste último, tem trombone e trompete, o auxílio dos metais, e é totalmente diferente, todo voltado para o samba-rock”, explica o vocalista do Xá da Índia, Alessandro Rodrigues.
O “Bailinho do Ben” acontecerá no antigo restaurante chinês “Lai”, à beira do Canal de Camburi, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site do Sympla.
SERVIÇO
  • Bailinho do Ben
  • Atrações: Xá da Índia, Cultura Racional e DJ MSileno
  • Quando: 16 de outubro (sábado), a partir das 16h
  • Onde: Antigo Restaurante Lai, Av. Saturnino Rangel Mauro, 163 - Jardim da Penha, Vitória
  • Ingressos: R$ 55 (taxa inclusa)
  • Onde comprar: no site do Sympla
*Emanuel Vargas da Silva é aluno do 24° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão do editor Erik Oakes.

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