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Viúva de Chorão faz homenagem sete anos após morte do cantor

O cantor, líder do grupo Charlie Brown Jr. foi encontrado morto em 2013 em decorrência de overdose de cocaína

Publicado em 07 de Março de 2020 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2020 às 15:55
Viúva de Chorão posta homenagem Crédito: Instagram/@graziela_goncalves / Estadão
Graziela Gonçalves usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para fazer uma homenagem ao ex-marido, Chorão, do Charlie Brown Jr.
"Hoje eu escolho, e convido a todos, a mudar as perspectivas. Em vez de lamentos, tristeza e inconformismo qual seria a melhor maneira de honrar a passagem de alguém importante nas nossas vidas?", escreveu na legenda da imagem em que segura uma fotografia de Chorão sorrindo.
Na publicação, Grazi contabiliza os sete anos da morte do cantor: "Uma volta de Saturno, 2.555 dias".
O líder do grupo Charlie Brown Jr. foi encontrado morto, no apartamento dele, em 2013, por causa de uma overdose de cocaína.
"Pra mim, hoje, honrar a memória do Alê é viver com as lições que a perda dele me ensinou. Sim, se tem uma coisa que perder alguém que você ama te ensina é olhar a vida (e nós mesmos) de uma outra maneira, mais profunda, mais generosa, e com sorte, com um pouco mais de sabedoria e compaixão", reflete Grazi.
A viúva de Chorão também desabafa sobre a dor do luto e como agora, sete anos depois, consegue olhar de maneira diferente para o sofrimento. "A dor da perda é algo que temos que processar internamente, e cada um faz isso da sua maneira. Só eu sei do tempo que eu precisei. Mas quando essa dor começa a ser equalizada, aprendi a não permitir que algo que não posso mudar interfira nas escolhas que, sim, podemos fazer a cada minuto da vida que continua à frente", diz.
Graziela Gonçalves encerra o texto dando um conselho para as pessoas que enfrentam o luto. Segundo ela, é preciso acreditar nas "razões do universo" e viver intensamente "no propósito de tirar o melhor do seu tempo por aqui".

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